Происшествия
В Москве возобновились звонки о заложенных бомбах
В Москве возобновились звонки о заложенных бомбахКоммерсантъвчера в 09:44
7 тыс. человек эвакуированы из торговых центров и вокзала из-за телефонных хулиганов 7 тыс. человек были эвакуированы из здания Киевского вокзала и 15 торговых центров в Москве после звонков о заложенных взрывных устройствах. Все сообщения оказались ложными.
Коммерсантъвчера в 09:44
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Пять торговых центров и галерея в Москве эвакуированы после сообщений об угрозе взрыва
Агентство Москвавчера в 04:18
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Происшествия
В КБР полицейские застрелили трех экстремистов
В Майском районе КБР неизвестные открыли огонь по сотрудникам ФСБ и полицейским, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено в 08:41
Происшествия
СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Москве
Следователи начали доследственную проверку после ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Москве, в котором пострадали, по данным СК, пять человек, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:42
Происшествия
ФСБ возбудила дело о превышении полномочий в саратовском главке МЧС
Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами областного главка МЧС, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Волжского районного суда Саратова, куда поступило ходатайство об отстранении от должности начальника главка в рамках этого расследования.
Обновлено в 08:37
Происшествия
«Заминировавшие» ТЦ Москвы хакеры звонили с номера жительницы Балашихи
Большинство анонимных звонков о "минировании" торговых центров (ТЦ) в Москве были сделаны с номера телефона жительницы подмосковной Балашихи, который использовали хакеры, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
В подмосковном городе Электросталь полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Во Франции женщина забаррикадировалась в банке и угрожает его взорвать
Во французской коммуне Алес департамента Гар женщина забаррикадировалась в отделении банка LCL и угрожает его взорвать.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов
В итальянском городе Фьюджи 28-летний мужчина ворвался в государственное образовательное учреждение, взяв в заложники более 20 человек.
Обновлено в 08:27
Происшествия
СК завершил расследование дела о побеге из суда участников «банды ГТА»
Обновлено в 08:17
Происшествия
В США умер находившийся в заключении россиянин
В Соединенных Штатах скончался находившийся в заключении россиянин. Об этом на Facebook сообщило посольство России.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Крокодила изъяли из контактного зоопарка в московском торговом центре
В ходе проверки было установлено, что имеющиеся в контактном зоопарке пресмыкающиеся - крокодил, сухопутные черепахи и игуана содержатся без документов, подтверждающих происхождение животных.
Обновлено в 08:39
Происшествия
РБК: в СКР созданы отделы для расследования врачебных ошибок
Свои отделы по расследованию ятрогенных преступлений будут созданы также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Военный вертолет Ми-24 потерпел аварию в Чехии
Обновлено в 08:41
Происшествия
Самолет в аэропорту Нью-Йорка повредил лайнер Трампа
Инцидент с участием частного лайнера президента США Дональда Трампа произошел в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, в среду утром двигающийся двухмоторный самолет Bombardier Global Express задел крыло припаркованного Boeing-757, который хозяин Белого дома использовал во время президентской кампании.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Германии прошли массовые обыски в офисах Deutsche Bank
Сегодня утром были проведены обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и пяти других офисах банка, сообщила прокуратура Франкфурта.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В школе Олега Табакова нашли тело воспитателя
Тело женщины обнаружили в театральном колледже при «Московском театре Олега Табакова», сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 29 ноября.
Обновлено в 08:30