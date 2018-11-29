Происшествия

Полицейские не нашли взрывные устройства в эвакуированных ТЦ в Москве
РБК
вчера в 08:25

«По всем сообщениям, которые поступали в органы внутренних дел, проведены проверки, подозрительных предметов не обнаружено», — рассказали в пресс-службе. Ранее несколько тысяч человек эвакуировали из десяти торговых центров в Москве из-за сообщений о минировании.
РБКвчера в 08:25

Подробнее о событии

ГУ МВД: звонки о минировании ТЦ были ложными

News.ruвчера в 07:52

Все звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделали c Украины

Москва 24вчера в 09:41

Более 10 ТЦ в Москве эвакуированы из-за угрозы взрыва

РЕН ТВвчера в 05:27

Сообщения о минировании ряда ТЦ в Москве оказались ложными

РИА Новостивчера в 08:46

Пять торговых центров и галерея в Москве эвакуированы после сообщений об угрозе взрыва

Агентство Москвавчера в 04:18

МВД: личности сообщивших о «минировании» московских ТЦ выясняются

Вечерняя Москвавчера в 10:10

Источник: все звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделаны c Украины

ТАССвчера в 07:39
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Происшествия

В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Двоих сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии ранили в Краснодаре, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 12:00
Происшествия

СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева

Обновлено в 11:59
Происшествия

Суд отстранил Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС

Обновлено в 11:53
Происшествия

Замначальника московской областной таможни задержали за взятку

В отношении заместителя начальника Московской областной таможни ФТС России возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В КБР ликвидированы трое боевиков

Три вооруженных боевика уничтожены в Майкопском районе Кабардино-Балкарии. Они находились в автомобиле "Лада" ВАЗ-2107.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Москве в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали десять человек

Трое детей и семеро взрослых пострадали, по уточненным данным, при столкновении микроавтобуса с мусоровозом на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 09:52
Происшествия

«Заминировавшие» ТЦ Москвы хакеры звонили с номера жительницы Балашихи

Большинство анонимных звонков о "минировании" торговых центров (ТЦ) в Москве были сделаны с номера телефона жительницы подмосковной Балашихи, который использовали хакеры, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Названа сумма ущерба от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» оценивается в 150 млн рублей.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Угрожавшая взорвать французский банк сдалась полиции

Угрожавшая взорвать отделение банка LCL во французском городе Алес сдалась полицейским.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов

В итальянском городе Фьюджи 28-летний мужчина ворвался в государственное образовательное учреждение, взяв в заложники более 20 человек.
Обновлено в 11:37
Происшествия

В многоэтажке в Махачкале произошел взрыв газа

В Махачкале (Дагестан) произошел взрыв бытового газа, есть пострадавшие, информация по ним уточняется.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры

В подмосковном городе Электросталь полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Ликвидировано возгорание бензовоза на АЗС в Нижегородской области

Обновлено в 11:45
Происшествия

Военный вертолет Ми-24 потерпел аварию в Чехии

Вертолет Ми-24 ВВС Чехии потерпел аварию в городе Намешт-над-Ославоу на юго-востоке республики.
Обновлено в 11:09
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РБК: в СКР созданы отделы для расследования врачебных ошибок

Свои отделы по расследованию ятрогенных преступлений будут созданы также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.
Обновлено в 10:53
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