Происшествия
Полицейские не нашли взрывные устройства в эвакуированных ТЦ в Москве
Полицейские не нашли взрывные устройства в эвакуированных ТЦ в МосквеРБКвчера в 08:25
«По всем сообщениям, которые поступали в органы внутренних дел, проведены проверки, подозрительных предметов не обнаружено», — рассказали в пресс-службе. Ранее несколько тысяч человек эвакуировали из десяти торговых центров в Москве из-за сообщений о минировании.
РБКвчера в 08:25
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Пять торговых центров и галерея в Москве эвакуированы после сообщений об угрозе взрыва
Агентство Москвавчера в 04:18
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