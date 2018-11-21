Происшествия

Расследование гибели мужчины в Шереметьево продлится 10 дней
Известия
07:54

Расследование гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту Шереметьево займет 10 дней. Такие сроки озвучил глава Росавиации Александр Нерадько, сообщает «РИА Новости».
Известия07:54
с чего всё началось
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов, повлекшего смерть 25-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263.1 УК РФ», – говорится в опубликованном 21 ноября на сайте СК заявлении ведомства
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Фонтанка.Ру05:41

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По факту гибели мужчины в Шереметьево возбуждено уголовное дело

Вечерняя Москва07:37

Аэропорт Шереметьево оказывает необходимое содействие госорганам в связи с гибелью мужчины 20 ноября

Агентство Москва08:15

Расследование гибели мужчины в Шереметьево продлится 10 дней

Известия07:54

СК возбудил дело по факту гибели пассажира, выбежавшего на ВПП в Шереметьеве

ТАСС05:23

После гибели мужчины на ВПП в Шереметьево возбуждено уголовное дело

Интерфакс05:12

Возбуждено дело после гибели мужчины на ВПП в Шереметьеве

Москва 2405:09

СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины на ВПП в «Шереметьево»

Свободная Пресса04:50
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Происшествия

Погибший на взлетной полосе в Шереметьево оказался гражданином Армении

Обновлено в 10:40
Происшествия

Шесть человек пострадали при обрушении моста под Воронежем

В Воронежской области обрушился автомобильный мост через реку Савала. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 16.20.
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Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю из СИЗО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев перечислили избитому ими 8 октября водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда, сообщает ТАСС.
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Дети погибли при пожаре в многоэтажном доме в Новой Москве

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Происшествия

В Новокузнецке горит торговый центр. Эвакуировано более 120 человек

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Происшествия

В Пулково сняли с рейса пьяную дебоширку

Агрессивную пассажирку пришлось доставить в линейный отдел МВД России в аэропорту Пулково, где против нее было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

В Госдуме заявили о недопустимости физического воздействия на учеников со стороны преподавателей - так парламентарии прокомментировали инцидент в школе Северодвинска, где классный руководитель била школьников и школьниц скакалкой за плохое поведение и неуспеваемость.
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Происшествия

Под Новосибирском обрушилась стена школы

"Правительством Новосибирской области будет принят ряд мер в связи с ситуацией в населенном пункте Чаинка Купинского района, где произошло обрушение части стены и перекрытия в средней общеобразовательной школе", — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:33
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Пара из Иркутской области обманула банкомат купюрами «банка приколов»

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Школьница в Петербурге впала в кому и умерла после сдачи норм ГТО

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Суд оправдал приговоренного за отказ подписать протокол секретаря суда

Калининский районный суд счел, что Эйвазов «умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания, желая отмены приговора из личной неприязни к судье».
Обновлено в 10:19
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Мертвый полицейский найден в Симферополе

Крымская полиция проверяет обстоятельства смерти своего сотрудника, тело которого нашли в среду.
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Смертью пенсионерки в воронежской больнице занялся СКР

Обновлено в 10:41
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Суд отменил приговор напавшей на инспектора ДПС модели Кире Майер

Мосгорсуд отменил приговор модели Кире Майер, отправив дело на новое рассмотрение, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 10:27
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СК возбудил дело после самоубийства школьницы в Смоленской области

Еще одно уголовное дело, о халатности, возбуждено после самоубийства девочки в Смоленской области, расследование контролируют в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 10:09
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Столица и крупнейший по численности населения и площади город Армении, один из древнейших городов мира. В русской транскрипции до 1936 года известен как Эривань. Расположен на левобережной части Араратской долины. Население составляет 1075,1 тыс. человек. Площадь города - 223 км². Ереван - политический, экономический, культурный и научный центр, а также важнейший транспортный узел страны. Город обслуживают два аэропорта, метрополитен, железнодорожный вокзал.
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