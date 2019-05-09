Происшествия

В Москве восемь человек пострадали от сильного ветраРИА Новости 10:59

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем. Непогода продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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Восемь человек пострадали в Москве из-за падения деревьев

ТАСС11:15

В результате непогоды в Москве пострадало 8 человек

Коммерсантъ11:13

Источник: восемь человек пострадали в Москве из-за ветра

RT на русском10:59

Префектура ЮВАО опровергла информацию о пострадавших при падении дерева в Кузьминках

Агентство Москва11:07

Информация о пострадавших при падении деревьев а Москве не подтвердилась

Москва 2411:06

В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра

РИА Новости10:59

Информацию о пострадавших из-за падения деревьев в Москве не подтвердили

Вечерняя Москва11:12
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Здоровье

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

Ярославский диетолог, врач профилактической медицины Татьяна Селезнёва придумала «базовый гардероб» для наших холодильников.
Обновлено в 00:12
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика

Глава МВФ находится в тесном контакте с Зеленским и Порошенко

Райс в ходе регулярного брифинга для представителей СМИ подтвердил, что Лагард находится в постоянном контакте с Зеленским после его избрания в качестве главы Украины.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Гаджеты

Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети

Сегодня дошла очередь до флагманских iPhone XI и XI Max.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин присоединился к колонне «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин присоединился к «Бессмертному полку».
Обновлено в 08:30
Хоккей

ЦСКА и Капризов номинированы на премию Альянса европейских клубов

Московский хоккейный клуб ЦСКА и нападающий команды Кирилл Капризов вошли в список номинантов премии EHC Hockey Awards, вручаемую Альянсом европейских клубов (EHC), об этом сообщается на официальном сайте армейцев.
Обновлено в 10:24
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Авто

«Элита» советского автопрома: модели с двигателем V8

Характерной «фишкой» автомобилей являлся черный цвет.ЗИЛ-111Первый лимузин с двигателем V8 вышел в 1959 году.
Обновлено в 09:10
Футбол

Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму

Обновлено в 07:43
Культура

Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

Лукашенко оценил вероятность свержения власти в Белоруссии

Обновлено в 11:01
Кино

Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале

Обновлено вчера в 15:24
Здоровье

Названы первые симптомы появления опухоли мозга

Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Авто

Появились первые изображения универсала Toyota Camry

Например, в Великобритании новая Toyota Camry получила полноценную гибридную версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором (суммарная мощность 221 л.с.). В Соединенных Штатах, кроме того же гибрида, есть аналогичные «российским» бензиновые версии с 2,5- и 3,5-литровыми моторами.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.
Обновлено вчера в 13:03
Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

Обновлено в 10:43
Общество

Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Лариса Долина побывала в гостях у Никаса Сафронова

Обновлено в 10:52
Культура

Украинский «Бессмертный полк» прошел с портретами порнозвезд, героев комиксов и сериалов

Обновлено в 08:53
Происшествия

Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Футбол

Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов

Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

WSJ рассказал о секретной ракете США

Обновлено в 08:42
Авто

«Автостат»: каждый пятый житель России владеет «автомобилем мечты»

Как показал онлайн-опрос, проведенный с 3 по 7 мая, лишь 17,6% респондентов уже сегодня владеют «автомобилем мечты».
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Одессе мужчину задержали за речевку «Слава СССР»

В Одессе на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы задержали мужчину за лозунг с упоминанием Советского союза.
Обновлено в 09:54
Игры

Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct

Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.
Обновлено в 08:53
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль

Движение автомобилей в районе улицы Коминтерна на северо-востоке Москвы осложнено из-за аварии с участием автобуса.
Обновлено в 10:16
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