Происшествия
В Москве восемь человек пострадали от сильного ветраРИА Новости 10:59
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем. Непогода продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Префектура ЮВАО опровергла информацию о пострадавших при падении дерева в Кузьминках
Агентство Москва11:07
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Здоровье
Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого
Ярославский диетолог, врач профилактической медицины Татьяна Селезнёва придумала «базовый гардероб» для наших холодильников.
Обновлено в 00:12
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика
Глава МВФ находится в тесном контакте с Зеленским и Порошенко
Райс в ходе регулярного брифинга для представителей СМИ подтвердил, что Лагард находится в постоянном контакте с Зеленским после его избрания в качестве главы Украины.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети
Сегодня дошла очередь до флагманских iPhone XI и XI Max.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин присоединился к колонне «Бессмертного полка»
Президент России Владимир Путин присоединился к «Бессмертному полку».
Обновлено в 08:30
Хоккей
ЦСКА и Капризов номинированы на премию Альянса европейских клубов
Московский хоккейный клуб ЦСКА и нападающий команды Кирилл Капризов вошли в список номинантов премии EHC Hockey Awards, вручаемую Альянсом европейских клубов (EHC), об этом сообщается на официальном сайте армейцев.
Обновлено в 10:24
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Авто
«Элита» советского автопрома: модели с двигателем V8
Характерной «фишкой» автомобилей являлся черный цвет.ЗИЛ-111Первый лимузин с двигателем V8 вышел в 1959 году.
Обновлено в 09:10
Футбол
Дортмундская «Боруссия» представила новую домашнюю форму
Обновлено в 07:43
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика
Лукашенко оценил вероятность свержения власти в Белоруссии
Обновлено в 11:01
Кино
Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале
Обновлено вчера в 15:24
Здоровье
Названы первые симптомы появления опухоли мозга
Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Авто
Появились первые изображения универсала Toyota Camry
Например, в Великобритании новая Toyota Camry получила полноценную гибридную версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором (суммарная мощность 221 л.с.). В Соединенных Штатах, кроме того же гибрида, есть аналогичные «российским» бензиновые версии с 2,5- и 3,5-литровыми моторами.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.
Обновлено вчера в 13:03
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Обновлено в 10:43
Общество
Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Лариса Долина побывала в гостях у Никаса Сафронова
Обновлено в 10:52
Культура
Украинский «Бессмертный полк» прошел с портретами порнозвезд, героев комиксов и сериалов
Обновлено в 08:53
Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Футбол
Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов
Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
WSJ рассказал о секретной ракете США
Обновлено в 08:42
Авто
«Автостат»: каждый пятый житель России владеет «автомобилем мечты»
Как показал онлайн-опрос, проведенный с 3 по 7 мая, лишь 17,6% респондентов уже сегодня владеют «автомобилем мечты».
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В Одессе мужчину задержали за речевку «Слава СССР»
В Одессе на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы задержали мужчину за лозунг с упоминанием Советского союза.
Обновлено в 09:54
Игры
Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct
Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.
Обновлено в 08:53
Политика
Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки
Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль
Движение автомобилей в районе улицы Коминтерна на северо-востоке Москвы осложнено из-за аварии с участием автобуса.
Обновлено в 10:16