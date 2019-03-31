Происшествия
В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДДРБК 05:54
В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
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с чего всё началось
В главном следственном управлении СКР позднее сообщили, что по факту наезда на сотрудника ДПС возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.Lenta.ru05:51
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