В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДДРБК 05:54

с чего всё началось

В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.

Политика На Украине начались президентские выборы На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.

Общество Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.

Футбол Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом» Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.

Политика Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.

Происшествия В Геленджике погиб участник автогонок по бездорожью Водитель спортивного внедорожника, который участвовал в гонках по бездорожью в Геленджике, погиб после того, как потерял управление автомобилем во время подъема по склону.

Политика Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.

Общество В последний день марта в Москве потеплеет до +14 Переменная облачность, кратковременный дождь и +14 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Авто Компания Zero Motorcycles представила новую модель мотоцикла Американская компания Zero Motorcycles презентовала новую модель - мотоцикл SR/F, который стал самым мощным в своей линейке.

Политика У здания украинской ЦИК собрались «спортивные ребята» У здания Центральной избирательной комиссии Украины собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения, передает УНИАН.

Шоу-бизнес Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу» В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде.

Футбол Ловчев: «Понимаю, что хочет Кононов, но чтобы поставить игру, нужен год» Встреча, прошедшая в Грозном 30 марта, завершилась победой команды Олега Кононова со счетом 3:1. Дубль у гостей оформил Луис Адриано, еще один мяч на счету Дениса Глушакова.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".

Происшествия В Одессе глава избирательной комиссии избил избирателя В Одессе на избирательном участке в Киевском районе избили пришедшего проголосовать избирателя.