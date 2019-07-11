Два баллона с газом взорвались в жилом доме на северо-востоке Москвы. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

с чего всё началось

Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС. Инцидент произошел в доме по адресу проезд Бестужевых, 12.

В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом

Спорт С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).

Политика Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Кино Умер звезда «Этой страны» Майл Слеггс Британский актер Майкл Слеггс умер на 34-м году жизни. Он умер у себя дома, где ему предоставлялась паллиативная помощь.

Политика Климкин рассказал о циничности Лаврова По мнению Климкина, Лавров в последнее время стал очень циничным. "Он позволил себе стать очень циничным", - добавил Климкин.

Политика Меркель сделала заявление после приступа Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.

Экономика Расходы на нацпроекты спрятали от россиян Оперативный контроль за финансовым исполнением национальных проектов на сегодняшний день практически недоступен для россиян, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Кино Звезда «Излома времени» снимется в «Отряде самоубийц» Молодая актриса Сторм Рейд («Излом времени») получила роль в «Отряде смоубийц» Джеймса Ганна. Она сыграет дочь персонажа Идриса Эльбы.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Происшествия В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.

Шоу-бизнес Меган Маркл впервые вышла на публику с сыном Герцогиня Меган Маркл впервые была замечена со своим сыном Арчи на публике.

Шоу-бизнес Макаревич оправдался за оскорбление русских Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич попытался оправдаться за оскорбительные слова в адрес русских.

Происшествия Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).

Происшествия В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Политика Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Происшествия В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы Как пояснил один из авторов инициативы глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена на стадии, когда уголовное дело уже возбуждено.

Происшествия Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.

Армия и оружие США не выполняют обязательства по СНВ, заявил Генштаб Превышение США по количеству носителей в рамках СНВ сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции, заявил в четверг начальник управления главного оперативного управления Генштаба РФ Андрей Стерлин.

Происшествия У Верховного суда задержаны десятки крымских татар В Москве около здания Верховного суда задержаны около 50 крымских татар, приехавших в столицу поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир", апелляционная жалоба по которому рассматривается в четверг.

Происшествия В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.