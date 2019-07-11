Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газомРБК 03:28
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС. Инцидент произошел в доме по адресу проезд Бестужевых, 12.
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с чего всё началось
Два баллона с газом взорвались в жилом доме на северо-востоке Москвы. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.ТАСС03:53
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Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Спорт
С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Политика
Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО
Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Кино
Умер звезда «Этой страны» Майл Слеггс
Британский актер Майкл Слеггс умер на 34-м году жизни. Он умер у себя дома, где ему предоставлялась паллиативная помощь.
Обновлено в 05:01
Политика
Климкин рассказал о циничности Лаврова
По мнению Климкина, Лавров в последнее время стал очень циничным. "Он позволил себе стать очень циничным", - добавил Климкин.
Обновлено в 06:21
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Расходы на нацпроекты спрятали от россиян
Оперативный контроль за финансовым исполнением национальных проектов на сегодняшний день практически недоступен для россиян, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
Обновлено в 05:17
Кино
Звезда «Излома времени» снимется в «Отряде самоубийц»
Молодая актриса Сторм Рейд («Излом времени») получила роль в «Отряде смоубийц» Джеймса Ганна. Она сыграет дочь персонажа Идриса Эльбы.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Авто
Кроссовер Buick Enclave стал богаче и «спортивнее»
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Футбол
«Рома» показала гостевую форму с изображением молнии
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла на публику с сыном
Герцогиня Меган Маркл впервые была замечена со своим сыном Арчи на публике.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Макаревич оправдался за оскорбление русских
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич попытался оправдаться за оскорбительные слова в адрес русских.
Обновлено в 04:47
Религия
В Москву везут мощи Петра и Февронии
Обновлено в 04:15
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски
Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Футбол
У жены Наингголана обнаружили рак
Обновлено в 04:51
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы
Как пояснил один из авторов инициативы глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена на стадии, когда уголовное дело уже возбуждено.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске
Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
США не выполняют обязательства по СНВ, заявил Генштаб
Превышение США по количеству носителей в рамках СНВ сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции, заявил в четверг начальник управления главного оперативного управления Генштаба РФ Андрей Стерлин.
Обновлено в 05:52
Происшествия
У Верховного суда задержаны десятки крымских татар
В Москве около здания Верховного суда задержаны около 50 крымских татар, приехавших в столицу поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир", апелляционная жалоба по которому рассматривается в четверг.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Космос
Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению
Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38