Происшествия
Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидированТАСС вчера в 12:29
Пожарные потушили возгорание в столичном спорткомплексе "Олимпийский", сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах. "Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. По его данным, площадь возгорания составила 30 кв. м, горела проводка и подвесные потолки на шестом этаже.
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Хоккей
Завгородний подписал контракт новичка с «Калгари»
С сезона-2017/18 хоккеист выступает в Северной Америке в лиге QMJHL за команду Римоуски Океаник.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Украина переходит на летнее время
Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
Морковь подралась с гамбургером в центре Владивостока
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе
Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы
Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено вчера в 22:05
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено 29 марта в 20:02
Армия и оружие
Ил-112В успешно совершил первый полет
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Саратове частично обрушился жилой дом
Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено 29 марта в 16:26
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено 29 марта в 13:46
Гаджеты
ASUS объявила весенние скидки на смартфоны ZenFone Max
Компания ASUS объявила весенние скидки на смартфоны семейства ZenFone Max. Акция будет действовать до 14 апреля.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
В Якутии мигрантам запретили работать
«Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности согласно приложению № 1 к настоящему Указу», — говорится в сообщении.
Обновлено 28 марта в 06:04
Политика
На Украине пройдут президентские выборы
Для наблюдения за выборами зарегистрировано свыше 2 тысяч международных наблюдателей от 19 организаций и 17 государств.
Обновлено вчера в 22:04
Авто
Составлен топ-5 самых быстрых автомобилей Lada в 2019 году
Эксперты проанализировали официальные динамические характеристики модельного ряда Lada и составили список, в который вошли пять самых быстрых из предлагающихся Lada.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Комиссия ВВО проводит проверку после смерти военнослужащего в Приморье
Командование Восточного военного округа (ВВО) с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, сообщили ТАСС в воскресенье в воскресенье в пресс-службе округа.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Полиция Украины зафиксировала 150 нарушений в «день тишины»
Полицией Украины было получено 159 заявлений, в тексте которых указывалось на нарушения избирательного законодательства в «день тишины», предшествующий проведению выборов.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Любовные утехи Цекало с молодой женой сняли на видео
Очевидцы сняли на видео страстную эротическую сцену между 58-летним шоуменом Алексанром Цекало и его четвертой по счету женой — длинноногой, пышногрудой брюнеткой Дариной Эрвин.
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
Готовы разгромить врага в любой точке: ВДВ России провели масштабные манёвры
Учения прошли на четырех полигонах, расположенных в самых разных частях нашей необъятной Родины, в том числе и в Крыму.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Times: Мэй может лишиться шести министров
"Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если она не проведет свою сделку по Brexit", - пишет газета.
Обновлено вчера в 23:06
Интернет
Цукерберг выступил за госрегулирование интернета
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в интернете.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР
Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено 29 марта в 09:05
Политика
Президент Сербии призвал своих сторонников на контрмитинг в апреле
С призывом к своим сторонникам прийти 19 апреля на митинг в поддержку действующего правительства обратился президент Сербии Александр Вучич 30 марта, сообщает сербский государственный телеканал RTS.
Обновлено вчера в 18:41
Музыка
Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине
Обновлено вчера в 22:30
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено 29 марта в 11:12