Происшествия
В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожарREGNUM 13:39
Пожар, вспыхнувший 30 марта в здании спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, полностью потушен. Об этом сообщает главное управление МЧС России по столице.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
В состав соединения входит нидерландский эсминец «Эвертсен», французский вспомогательный корабль, а также канадский, испанский и турецкий фрегаты, передаёт «Интерфакс» сообщение анонимного источника.
Обновлено 28 марта в 13:26
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Авто
Jeep назвала стоимость нового пикапа Jeep Gladiator
Сегодня Jeep назвала стоимость нового пикапа Jeep Gladiator и анонсировала его старт продаж на американском рынке на лето.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа»
Роман Лолиты со Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало.
Обновлено в 07:30
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В США совершил вынужденную посадку Boeing 737
Авиалайнер Boeing 737, принадлежащий компании United Airlines, совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя
Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено 30 марта в одном из отделов полиции в Казани.
Обновлено в 04:09
Политика
Спецназ СБУ вышел на улицы Украины
Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
Обновлено в 15:46
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Теннис
Барти выиграла турнир в Майами, обыграв в финале Плишкову
Добавим, что титул, завоеванный в Майами, стал для Барти первым в 2019 году и четвертым в карьере в одиночном разряде.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Общество
Экологическая акция «Час Земли» пройдет сегодня по всему миру
Акция «Час земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Обновлено в 05:34
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.
Обновлено в 09:27
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана".
Обновлено в 15:44
Происшествия
В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери
Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
Обновлено в 13:50
Политика
Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете
Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
Обновлено в 14:09
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски
Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.
Обновлено в 14:39
Путешествия
Больше не «Баунти». Пляжи известного курорта Гоа залило мазутом
Искупаться в «черном золоте» могут теперь туристы в Гоа. Райские пляжи известного индийского курорта окрасились в черный цвет из-за мазута.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Хоккей
ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина
Обновлено в 13:09
Происшествия
Актер упал в «Гоголь-центре» и разбил голову
Обновлено в 14:15
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено в 12:35
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено в 13:57