В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожарREGNUM 13:39

Пожар, вспыхнувший 30 марта в здании спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, полностью потушен. Об этом сообщает главное управление МЧС России по столице.

В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожар

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