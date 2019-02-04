Жильцы дома на Никитском бульваре рассказали о пожареМосква 24 09:33

В ночь на 4 февраля в центре Москвы вспыхнул пожар в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом №12. По последним данным, он унес жизни семи человек, в том числе ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Жильцы дома на Никитском бульваре рассказали о пожаре

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