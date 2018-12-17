Происшествия
В Москве в общежитии геологоразведочного университета прошли обыски
В Москве в общежитии геологоразведочного университета прошли обыскиРБК04:30
В Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), сообщили РБК в администрации учебного заведения.
РБК04:30
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:16, Ашберн
Происшествия
В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля производственного здания
Обновлено в 02:38
Происшествия
Известного блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике
Как сообщает информагентство «Москва», 16 декабря молодой человек пытался заехать на парковку центра на Кутузовском проспекте с окровавленной девушкой в багажнике автомобиля.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, поднявшего на руки росгвардейца в метро
Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 20000 руб. Исляма Малекова, который в мае поднял на руки сотрудника Росгвардии по станции метро "Сухаревская".
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Новосибирске рецидивист сбежал из психбольницы
Неоднократно судимый Виктор Мошков сбежал из психиатрической больницы в Новосибирске, его ищет полиция, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Бабушка из Суворова выманила деньги, прикинувшись продюсером телешоу
Тульская полиция опубликовала видео задержания 70-летней женщины, вымогавшей деньги у участников конкурса "Новая звезда".
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазы
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Москве девушка умерла в ночном клубе
Тело 18-летней девушки нашли там вчера днем. При этом никаких следов насилия эксперты не обнаружили.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В результате аварии с микроавтобусом в Дагестане пострадали 13 человек
Один человек погиб, еще 13 получили ранения в результате опрокидывания пассажирской «Газели» в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 02:11
Происшествия
По делу о трагедии на Сямозере предъявили иски на 700 миллионов рублей
Обновлено в 07:08
Происшествия
Мощный взрыв произошел у здания греческого телеканала
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27
Фотоснимки разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27 были опубликованы в Сети на странице нидерландского авиационного издания Scramble Magazine в фейсбуке.
Обновлено в 01:25
Происшествия
ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских
Обновлено в 04:24
Происшествия
Испанский турист, чудом выживший под Магаданом, застрял в России
Из-за столь непривычной низкой температуры, турист получил серьезное обморожение руки.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
В Петербурге после ДТП госпитализировали трех человек
Трое пассажиров автобуса ПАЗ госпитализированы в понедельник утром в Петербурге в результате ДТП, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Челябинске избрали меру пресечения активисту Василию Московцу
Общественнику Василию Московцу, подозреваемого в организации поджога Фоминского ГОКа, избрали меру пресечения.
Обновлено в 05:39