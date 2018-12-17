Происшествия
В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
В общежитии московского вуза прошли массовые задержанияИзвестия11:36
По данным РЕН ТВ, стражи порядка нагрянули в общежитие утром 17 декабря после обращения группы студентов. Были изъяты травматические пистолеты и наркотики. Котиев эту информацию подтвердил.
Известия11:36
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