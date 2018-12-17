Происшествия

В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
Известия
11:36

По данным РЕН ТВ, стражи порядка нагрянули в общежитие утром 17 декабря после обращения группы студентов. Были изъяты травматические пистолеты и наркотики. Котиев эту информацию подтвердил.
Известия11:36
с чего всё началось
Позднее на сайте МГРИ-РГГРУ появилось
 сообщение о том, что общежитии, расположенном по адресу: улица Волгина, дом 8, корпус 1, МВД совместно с Росгвардией проводились профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений.
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