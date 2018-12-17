с чего всё началось

В Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), сообщили РБК в администрации учебного заведения.

В Москве в общежитии геологоразведочного университета прошли обыски

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Происшествия Происшествия Суд вынес новый приговор модели Кире Майер за нападение на полицейских Пресненский суд Москвы приговорил модель Киру Майер к 14 месяцам в колонии-поселении за нападение на полицейских после конфликта с экипажем дорожно-патрульной службы, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черненко.

Происшествия Происшествия В Новосибирске рецидивист сбежал из психбольницы Неоднократно судимый Виктор Мошков сбежал из психиатрической больницы в Новосибирске, его ищет полиция, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.

Происшествия Происшествия Известного блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике Как сообщает информагентство «Москва», 16 декабря молодой человек пытался заехать на парковку центра на Кутузовском проспекте с окровавленной девушкой в багажнике автомобиля.

Происшествия Происшествия В Ногинске автомобиль сбил трех детей Легковой автомобиль сбил трех детей, которые переходили проезжую часть не по пешеходному переходу, в подмосковном Ногинске, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.

Происшествия Происшествия Студентка умерла на вечеринке киберпанков в московском клубе Студентка Британской высшей школы дизайна Нина М. умерла в московском ночном клубе «ТеатрЪ», расположенном на улице Барклая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Происшествия Бабушка из Суворова выманила деньги, прикинувшись продюсером телешоу Тульская полиция опубликовала видео задержания 70-летней женщины, вымогавшей деньги у участников конкурса "Новая звезда".

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Происшествия Происшествия В Красноярске девочка получила травму на новогоднем утреннике мэра Ученица 4 класса получила травму на утреннике главы города в Красноярске.

Происшествия Происшествия Один человек погиб и 13 пострадали в результате ДТП в Дагестане По меньшей мере один человек погиб и 13 пострадали в результате ДТП с «Газелью» в Дагестане, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Происшествия Происшествия В Петербурге после ДТП госпитализировали трех человек Трое пассажиров автобуса ПАЗ госпитализированы в понедельник утром в Петербурге в результате ДТП, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

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