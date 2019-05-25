Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветерRT на русском 11:44

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре с порывами до 18 м/с, грозе и граде до утра 26 мая

Агентство Москва13:14

В МЧС предупредили о грозе и ветре в Подмосковье

RT на русском13:10

В Москве ожидаются гроза и сильный ветер

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:54

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Вечерняя Москва11:52

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

ТАСС11:47

Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

Москва 2411:36

МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре в ближайшие часы в Подмосковье

РИА Новости13:06
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Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Спорт

Француз Апити выиграл турнир «Московская сабля»

Француз Боладе Апити одержал победу над американцем Эли Дершвицем в финале турнира «Московская сабля». Поединок завершился со счетом 15:10.
Обновлено в 14:41
Происшествия

В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки

Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:25
Хоккей

«Где были наши нападающие?» У Бориса Михайлова остались вопросы к сборной России

У двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по хоккею Бориса Михайлова остались вопросы к форвардам сборной России по итогам полуфинального матча чемпионата мира против финнов.
Обновлено в 13:23
Футбол

Новым тренером «Ювентуса» станет Маурицио Сарри

Маурицио Сарри покинет "Челси" и вернется в Италию, где возглавит "Ювентус".
Обновлено в 15:04
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Футбол

Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травм

Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Софьян Ханни не смогут помочь своей команде в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" из-за травм, сообщается на официальном сайте столичной команды.
Обновлено в 13:42
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Общество

Заключенный из Великобритании покинул тюрьму на Rolls-Royce

Заключенный тюрьмы в Великобритании покинул исправительное учреждение на автомобиле Rolls-Royce Phantom, на котором его увез личный водитель.
Обновлено в 11:12
Футбол

Барселона — Валенсия 0:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Гаджеты

Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса

Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
Обновлено в 02:29
Хоккей

Канада — Чехия 5:1 (3-й период)

Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Обновлено в 14:34
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Политика

Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

У Настасьи Самбурской случилась истерика из-за отца-алкоголика

Обновлено в 13:00
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Кино

«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвь

Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Николай Басков поздравил Кристину Орбакайте с 48-летием

Многие звезды уже поздравили певицу с 48-летием в Instagram.
Обновлено в 13:11
Наука

Нейросеть оживила портрет Достоевского и научила его говорить

На представленном разработчике видео дух захватывает от того, насколько реалистично получается у алгоритма обрабатывать изображение.
Обновлено 22 мая в 11:51
Космос

Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе

Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь подопечным Ильи Воробьева предстоит матч за третье место 26 мая.
Обновлено в 14:32
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Почти 700 московских учителей получили гранты за интерактивные курсы

Обновлено в 12:26
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
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