В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветерRT на русском 11:44

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер

Политика Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Политика NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на дно Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

Религия Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Страсбург Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибыл с визитом в Страсбург, где проведет освящение храма Всех Святых и встретится с руководством Совета Европы, передает корреспондент ТАСС.

Культура Участница «Голоса» встала на защиту дочери Алсу перед спецвыпуском шоу Участница музыкальной программы "Голос" Татьяна Шаманина прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в детской версии передачи.

Происшествия В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.

Политика Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Шоу-бизнес Виктория Боня получила особую награду в Каннах 24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.

Гаджеты В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080 Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.

Кино Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика» Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.

Общество Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Футбол «Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея.

Политика Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.