В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветерRT на русском вчера в 11:44

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.

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