Общество
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветерRT на русском вчера в 11:44
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре с порывами до 18 м/с, грозе и граде до утра 26 мая
Агентство Москвавчера в 13:14
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Общество
Арнольд Тулохонов – о взгляде на Байкал через трубу очистных сооружений
Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Академик, научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, член Совета Федерации ФС РФ в 2013-2017 годах Арнольд Тулохонов опубликовал статью о проблеме нормативов и загрязнений в зоне озера Байкал.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила в полуфинале Финляндии
В пятницу, 24 мая, сборная России по хоккею встречалась с командой Финляндии в матче 1/2 финала чемпионата мира, который проходил в Словакии.
Обновлено вчера в 11:32
Хоккей
Сэйв Василевского признан лучшим в полуфинальных матчах ЧМ-2019
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Сергей Катырин: Налоги волнуют бизнес больше, чем коррупция
Сергей Николаевич, прошел еще один "бизнес год".
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Максим Фадеев посчитал спецвыпуск «Голос. Дети» странным
Обновлено вчера в 18:23
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе
Обновлено вчера в 06:26
Общество
Облсовет по развитию туризма пересядет на велосипеды. Зампред правительства ДЕРНОВА уже купила два велосипеда
В Омске проводят велосипедные и беговые экскурсии Заведующая кафедрой теории и методики туризма и социально-культурного сервиса СибГУФК Татьяна КРАВЧУК рассказала членам Совета об участии региона во Всероссийской молодежной школе туризма, которая прошла в ноябре 2018 года в Алуште.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Китайцы стали меньше хотеть iPhone
Оказалось, что всего 17% человек собирается приобрести гаджет в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 22% в опросе, проведенном в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 11:41
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено 24 мая в 07:58
Авто
Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей
Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Гаджеты
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Армия и оружие
Волонтер назвала имена задержанных в Донбассе украинских военных
Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травм
Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Софьян Ханни не смогут помочь своей команде в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" из-за травм, сообщается на официальном сайте столичной команды.
Обновлено вчера в 13:42
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено вчера в 05:00
Хоккей
Вячеслав Быков прокомментировал поражение от Финляндии
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею.
Обновлено вчера в 14:42
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Игры
Утечка: постер, ролик и свежие детали Roller Champions от Ubisoft
Вдобавок вместе с другими утечками появился небольшой ролик с интро одной из локаций. Ubisoft старательно пытается его отовсюду удалить.
Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
LG «поиздевался» над Huawei и исправился
Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google.
Обновлено вчера в 22:13
Авто
Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Музыка
Шнуров рассказал, будет ли участвовать в новом сезоне шоу «Голос»
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на вопросы журналистов по поводу своего участия в качестве наставника в новом сезоне российского музыкального проекта «Голос».
Обновлено вчера в 23:44