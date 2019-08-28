Экономика
ИнтерфаксВ Москве в августе возник дефицит авокадо
Проблемы с авокадо в августе бывают каждый год, но сейчас дефицит сопровождается ростом цен, сообщил владелец сети кафе Avocado Point Элина Осипова. Перебои в поставках подтвердил и сотрудник отдела закупки ресторанной сети "Мясо & Рыба".
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с чего всё началось
С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть "Лента", рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети "ВкусВилл" примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким.РБК09:20
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