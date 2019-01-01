В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода.

с чего всё началось

Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ. Уточняется, что обрушилась секция деревянного пешеходного моста над катком.

В Москве в парке Горького обрушился мост

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