Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь ХомскийИзвестия 06:59

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД. Авария произошла на юго-востоке мегаполиса.
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Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

ТАСС06:38

В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский

Эхо Москвы09:32

Опубликовано видео с места гибели Игоря Хомского

РИА Новости08:12

В Москве в ДТП погиб режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский

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Режиссёр Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Говорит Москва07:05

Опубликовано видео с места гибели режиссера Игоря Хомского

Москва 2410:45

Раскрыты обстоятельства ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский

РЕН ТВ06:56
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