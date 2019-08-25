Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь ХомскийИзвестия 06:59
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД. Авария произошла на юго-востоке мегаполиса.
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Футбол
Магнуссон: матчи с «Ахматом» даются ЦСКА тяжело
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон перед матчем с "Ахматом" отметил, что для армейцев встречи с грозненцами являются непростыми.
Обновлено в 03:40
Политика
Того отозвало признание независимости Косова
27 июля Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 17:12
Футбол
«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне
Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine
Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына
Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.
Обновлено в 00:00
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Происшествия
Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии
Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Обновлено в 16:52
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату
Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:2
Обновлено в 13:56
Политика
Трамп назвал самый популярный вопрос, адресованный ему на саммите G7
Американский президент Дональд Трамп рассказал, о чем его чаще всего спрашивали главы стран — участниц саммита G7 в Биаррице.
Обновлено в 16:53
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Обновлено 23 августа в 02:53
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено 21 августа в 17:40
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом
Обновлено в 06:37
Происшествия
Торговый центр частично обрушился из-за взрыва газа в США
В американском штате Мэриленд из-за взрыва газа произошло частичное обрушение торгового центра (ТЦ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 16:42
Единоборства
Харитонов нокаутировал Митриона в Bellator
Российский боец Сергей Харитонов выиграл поединок у американца Мэтта Митриона в рамках главного поединка турнира Bellator 225.
Обновлено в 01:13
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Обновлено в 02:09
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Кино
Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»
На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования.
Обновлено в 11:57