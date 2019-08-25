Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД. Авария произошла на юго-востоке мегаполиса.

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Футбол Магнуссон: матчи с «Ахматом» даются ЦСКА тяжело Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон перед матчем с "Ахматом" отметил, что для армейцев встречи с грозненцами являются непростыми.

Политика Того отозвало признание независимости Косова 27 июля Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.

Футбол «Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Политика Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате» Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Общество Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine.

Шоу-бизнес Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Происшествия Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.

Происшествия Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.

Политика Трамп назвал самый популярный вопрос, адресованный ему на саммите G7 Американский президент Дональд Трамп рассказал, о чем его чаще всего спрашивали главы стран — участниц саммита G7 в Биаррице.

Наука Ученые назвали самую опасную группу крови Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.

Политика Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия Торговый центр частично обрушился из-за взрыва газа в США В американском штате Мэриленд из-за взрыва газа произошло частичное обрушение торгового центра (ТЦ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

Единоборства Харитонов нокаутировал Митриона в Bellator Российский боец Сергей Харитонов выиграл поединок у американца Мэтта Митриона в рамках главного поединка турнира Bellator 225.

Происшествия Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике 30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.

Кино Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие» На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.