Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни. По словам очевидцев, он врезался на арендованном автомобиле в стоявший на парковке грузовик. Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" Игорь Хомский погиб утром 25 августа.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью Недавно Дарья выложила новый снимок в Instagram, на котором запечатлено, как она кормит грудью Марка.

Происшествия Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Политика В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.

Происшествия В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Политика В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.

Происшествия В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Политика Лидеры G7 решили отказать России В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.

Авто В Австралии построили мотоцикл с мотором V8 Новинка оснащена титановой выхлопной системой Akrapovic, регулируемой подвеской Ohlins, а в качестве тормозной системы на мотоцикл установили тормоза от Brembo.

Энергетика Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30% Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.

Экономика Банк «Интеза» отменяет комиссию за онлайн-переводы с карты на карту Клиенты — держатели карт банка "Интеза" всех доступных категорий Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite смогут бесплатно пополнять свои дебетовые и кредитные карты на сумму до 50 тыс. рублей РФ в месяц.

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Наука Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево "Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.

Футбол ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу Футболисты московского ЦСКА нанесли крупное поражение грозненскому "Ахмату" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Политика Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика Трамп не хотел приезжать на саммит G7 По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.

Космос Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.

Экономика Глава Таджикистана запустил проект по модернизации Кайраккумской ГЭС Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт модернизации Кайраккумской ГЭС в городе Гулистоне, сообщили в пресс-службе главы государства.

Космос НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.