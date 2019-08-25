Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТПГазета.Ru 08:29
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни. По словам очевидцев, он врезался на арендованном автомобиле в стоявший на парковке грузовик. Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" Игорь Хомский погиб утром 25 августа.
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