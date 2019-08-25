Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТПГазета.Ru 08:29

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни. По словам очевидцев, он врезался на арендованном автомобиле в стоявший на парковке грузовик. Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" Игорь Хомский погиб утром 25 августа.
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Опубликовано видео с места гибели режиссера Игоря Хомского

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В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский

Эхо Москвы09:32

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

ТАСС06:38

В Москве в ДТП погиб режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский

Дождь07:10

Режиссёр Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Говорит Москва07:05

Опубликовано видео с места гибели Игоря Хомского

РИА Новости08:12

Раскрыты обстоятельства ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский

РЕН ТВ06:56
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