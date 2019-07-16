Ранее управление Росреестра сообщило, что за шесть месяцев 2019 года было зарегистрировано 72 тыс. сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Москве увеличилось на 22% число ипотечных сделок

Политика Киев перекрыл подачу воды в три города ЛНР из-за аварии Подача воды с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции (ЗФС) прекращена в три населенных пункта Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба ГУП ЛНР «Лугансквода».

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Армия и оружие В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400 Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.

Политика Лагард подала в отставку с поста главы МВФ Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подала в отставку с этого поста.

Армия и оружие Контрактникам повысят зарплату с 1 сентября С 1 октября будет законодательно оформлен механизм, предусматривающий увеличение компенсационных выплат за наем жилья сержантам и рядовым.

Армия и оружие США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.

Происшествия В Крыму бетонное ограждение спасло жизнь пассажирам автобуса Установленное вдоль проезжей части бетонное ограждение спасло рейсовый автобус от падения со склона в районе крымского курорта Судак, где после сильных дождей сошел селевой поток, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

Общество Водяной смерч в Сочи попал на видео Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.

Экономика Порядок приобретения паёв инвестиционных фондов может измениться По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, управляющего наделяют правом приобретать за счёт имущества, находящегося в доверительном управлении, паи любых паевых инвестиционных фондов.

Происшествия Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Происшествия На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.

Космос Специалисты находятся в поисках недорогого способа продвижения малых спутников Небольшой размер и относительно низкая стоимость сделали CubeSats популярным выбором для коммерческих запусков в последние годы.

Экономика В России оптовые цены на сахар рекордно упали В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Общество Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.

Футбол «Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.

Политика В Раде предложили отменить закон о госязыке Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.

Кино «Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми» Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Наука Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни землян Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней, как на Земле.

Общество Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.