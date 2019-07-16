Недвижимость
В Москве увеличилось на 22% число ипотечных сделокКоммерсантъ 07:56
Ранее управление Росреестра сообщило, что за шесть месяцев 2019 года было зарегистрировано 72 тыс. сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Росреестр по Москве отметил увеличение на 22% числа ипотечных сделок с начала года
Агентство Москва02:57
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