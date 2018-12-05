Экономика
Власти Москвы утвердили рост ставок на услуги ЖКХ в 2019 году
Власти Москвы утвердили рост ставок на услуги ЖКХ в 2019 годуРБК09:23
Правительство Москвы утвердило повышение тарифов на жилищные услуги с 1 января 2019 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития столицы. «В июле 2019 года тарифы уже пересматриваться не будут», — отмечается в сообщении.
РБК09:23
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Энергетика
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти
Министерской мониторинговый комитет сделки ОПЕК+ рекомендует сократить добычу нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.
Обновлено в 16:16
Экономика
Сбербанк запретит переводы на кредитные карты по номеру телефона
Сбербанк с 6 декабря введет запрет на переводы денег на кредитные карты по номеру телефона.
Обновлено в 17:04
Экономика
Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году
Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%.
Обновлено в 16:54
Экономика
Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара
"Комиссия призывает государства-члены включить в свои межправительственные соглашения с третьими странами типовое положение, разработанное комиссией, связанное с использованием евро в качестве валюты по умолчанию", - говорится в рекомендациях.
Обновлено в 14:46
Энергетика
Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике
DEA Group Михаила Фридмана объявила о приобретении независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении на сайте DEA.
Обновлено в 16:43
Энергетика
Путин дал старт финальному промыслу газа в Бованенково
Обновлено в 15:07
Экономика
Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота
Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 5 декабря.
Обновлено в 14:01
Экономика
«Дом.РФ» предлагает позволить на год снижать выплаты по ипотеке
Позднее в пресс-службе ЦБ пояснили, что законопроект о реструктуризации ипотеки предлагает снижать ежемесячный платеж по кредиту не менее чем на 50% на срок от шести месяцев в случае наступления у заемщика сложной жизненной ситуации.
Обновлено в 16:08
Экономика
Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга
Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга.
Обновлено в 13:50
Экономика
Бремя — деньги: налог на имущество в Москве вырастет до 2% в 2019 году
Налог на имущество организаций в Москве вырастет в 2019 году с 1,5% до 2%. Об этом «Известиям» рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития.
Обновлено в 17:07
Экономика
Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков
В рейтинге государственных корпоративных заказчиков самые непрозрачные закупки проводили корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ГЛОНАСС», а также аэропорт Казани.
Обновлено в 16:50
Экономика
Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger
Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger Правительство РФ в очередной раз не согласовало сделку по продаже Schlumberger блокпакета крупнейшей российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company.
Обновлено в 14:19
Экономика
Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб
Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании «О1 груп финанс» (входит в O1 Group бизнесмена Бориса Минца).
Обновлено в 10:51
Экономика
К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»
МВД России купит почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
Обновлено в 15:25
Экономика
Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-ноябре вырос на 6,1%
"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-ноябре 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 192,925 миллиарда долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 6,1%", — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:56