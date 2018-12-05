"Правительством Москвы приняты акты о пересмотре с 1 января 2019 года стоимости жилищных услуг, которые не менялись с 2017 года", - говорится в сообщении. Утвержден новый тариф за содержание жилого помещения, в среднем он вырастет на 1 руб. 90 копеек.

Правительство Москвы утвердило новые тарифы ЖКХ на 2019 год

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