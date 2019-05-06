Происшествия
В Москве умер журналист Сергей ДоренкоВести.Ru 13:28
В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.
Читать в источнике
Оценить294
Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыRambler News Service 13:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:24, Ашберн
Происшествия
СМИ опубликовали видео момента ДТП с Сергеем Доренко
По предварительной информации, ехавшему за рулем Сергею Доренко стало плохо с сердцем, что и стало причиной аварии.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В Ростове проходит парад Победы
В Ростове-на-Дону проходит парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:16
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Политика
В Казахстане на день заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерам
Интернет-провайдеры Казахстана 9 мая на весь день заблокировали доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, сообщает неправительственная организация NetBlocks.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Приостановлен поиск погибших на Алтае
Спасатели вынуждены приостановить поиск тел погибших на Алтае туристов из-за ухудшившихся погодных условий, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко
Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье
Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Дед избранного президента Украины Семен Иванович Зеленский воевал с фашистской Германией и получил награды.
Обновлено в 12:03
Здоровье
Министр Ратманов отправил в отставку главного врача еще одной больницы
Нового руководителя коллективу больницы представил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
Обновлено в 10:15
Политика
В Крыму разгромили памятник фронтовикам-крымским татарам
В крымском селе Орловка неустановленные лица разбили мемориальные плиты с фамилиями местных жителей – крымских татар, погибших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон
Обновлено в 12:53
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы
"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Общество
Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Происшествия
Радиостанция «Говорит Москва» подтвердила гибель Сергея Доренко
Гибель журналиста, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» официально подтвердили на сайте радиостанции.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Воздух у собора Нотр-Дам оказался загрязнен свинцом
Эксперты уточняют, что частицы свинца оказались в воздухе во время пожара в соборе.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Задержанную участницу Pussy Riot оставили в отделении до утра
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Соловьев назвал гибель Доренко «гигантской трагедией»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:04
Происшествия
На Москву обрушился град
Непогода продлится до 9 вечера. В День Победы на столицу обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер.
Обновлено в 10:27
Политика
В Киеве завершилась альтернативная акция «Украинский бессмертный полк»
Альтернативная акция "Украинский бессмертный полк" завершилась в четверг на аллее "Героев небесной сотни" в центре Киева, где в 2014 были убиты участники Евромайдана, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:37
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Пользователи сложили в уме количество выживших драконов Дейнерис и подумали, что речь может идет о появлении еще одного питомца.
Обновлено в 09:05
Политика
Порошенко назвал участников «Бессмертного полка» «ряжеными»
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
Куман претендует на пост наставника «Барселоны»
По информации Diario Sport, одним из кандидатов на пост наставника каталонцев является Рональд Куман.
Обновлено в 11:19
Авто
Кроссоверный концепт Buick Coupe-Crossover совсем скоро пойдет в серию
Новый кроссовер был представлен во время специального мероприятия в штате Мичиган (США).
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100
Обновлено в 11:19