Происшествия

В Москве умер журналист Сергей ДоренкоВести.Ru 13:28

В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.
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Сергей Собянин
Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыRambler News Service 13:41

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Источник: Доренко умер за рулем мотоцикла от остановки сердца

ТАСС14:12

Видео: экстренные службы на месте гибели Сергея Доренко

Пятый канал13:53

Журналист С.Доренко погиб в центре Москвы в результате ДТП, потеряв управление мотоциклом

Агентство Москва14:02

В Москве погиб журналист Сергей Доренко

Rambler News Service13:41

Сергей Доренко скончался после ДТП в Москве

РЕН ТВ13:21

Источник сообщил, что смерть Доренко не связана с падением с мотоцикла

Интерфакс14:15

В Москве умер журналист Сергей Доренко

Эхо Москвы14:04
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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