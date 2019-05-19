Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финишаРБК 09:08
В пресс-службе полумарафона уточнили агентству городских новостей «Москва», что скончавшийся мужчина пробежал дистанцию 10 км, благополучно финишировал и получил медаль. Однако, выйдя с территории «Лужников», он почувствовал себя плохо.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Хоккей
Россия одержала волевую победу над Латвией на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 08:35
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено в 11:06
Кино
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»
Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров
Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
Экстренные службы Москвы ведут поиски двоих подростков, которые сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 16:33
Баскетбол
ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Происшествия
Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус
Обновлено в 13:38
Экономика
Борясь с Китаем, США ударили сами по себе
"С 1 июня повышаются пошлины на импорт товаров из США объемом 60 миллиардов долларов", — объявлено в Китае.
Обновлено в 15:35
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Кино
Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Фанаты известной кино-саги «Игры престолов» готовятся увидеть заключительную серию, в которой, наконец, решится вопрос о том, кто займет Железный трон.
Обновлено в 06:50
Хоккей
Гусев: вроде неплохо у нас с Кучеровым получается. Моментами
Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).
Обновлено в 16:48
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
Обновлено в 09:31
Авто
Британские эксперты назвали самые надежные подержанные автомобили
Британский портал What Car провел исследование и назвал 10 самых надежных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Лодка опрокинулась в Уганде, двое погибли и десятки пропали без вести
Сегодня на западе Уганды в Восточной Африке опрокинулась лодка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:48
Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Музыка
Умер Нильда Фернандез
Вскоре музыкант взял псевдоним Нильда Фернандез, и его второй мини-альбом под этим псевдонимом, вышедший в 1987 году "Madrid, Madrid" стал визитной карточкой артиста и получил множество наград.
Обновлено в 15:04
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки
Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО
Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года.
Обновлено в 15:57
Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено в 14:13
Музыка
Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25