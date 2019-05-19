Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финишаРБК 09:08

В пресс-службе полумарафона уточнили агентству городских новостей «Москва», что скончавшийся мужчина пробежал дистанцию 10 км, благополучно финишировал и получил медаль. Однако, выйдя с территории «Лужников», он почувствовал себя плохо.
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Стали известны подробности смерти российского бегуна во время полумарафона

Lenta.ru09:09

В Москве умер участник полумарафона

РЕН ТВ05:24

В Москве умер участник полумарафона, пишут СМИ

РИА Новости07:48

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Москва 2407:40

Участник Московского полумарафона умер после забега

Агентство Москва07:25

Участник Московского полумарафона умер после финиша

ТАСС08:08

Во время Московского полумарафона скончался один из участников

Говорит Москва06:40
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов

Обновлено вчера в 19:16
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09
Музыка

Продюсер победителя «Евровидения» оправдался за старую песню

Обновлено в 13:23
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова

В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Футбол

УЕФА опубликовал стоимость билетов на матчи ЧЕ-2020 в Петербурге

Билеты на матчи ЧЕ-2020 по футболу в Санкт-Петербурге обойдутся болельщикам от 50 евро, или 3615 рублей.
Обновлено в 08:17
Футбол

Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой конфликт с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
Обновлено в 15:23
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Чартерные полеты из России в Египет могут вновь отложить

Как пояснил собеседник агентства, египетские власти должны гарантировать безопасность российских граждан прежде, чем курорты страны смогут вновь массово принимать наших туристов.
Обновлено в 11:30
Футбол

Валерий Карпин: «Хочется красиво проводить Калачева»

Надеюь, что придет много болельщиков, а также прощальный матч Калачева, хочется проводить его красиво, тем более с таким соперником, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 11:57
Политика

Порошенко опубликовал прощальное обращение к соотечественникам

«Особенно хотел бы поклониться защитникам Украины за право, возможность и честь быть Верховным Главнокомандующим», - написал Порошенко.
Обновлено в 12:00
Транспорт

В России временно ограничат движение грузовиков по трассам

С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Жилой дом в Германии обрушился из-за взрыва газа

В Баварии из-за взрыва газа разрушился жилой дом. В результате происшествия пострадал один человек.
Обновлено в 11:59
Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые сыграет в Лиге чемпионов

Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Политика

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

Обновлено в 15:17
Происшествия

В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку

"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Футбол

Зидан подвёл итоги сезона для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги сезона для команды.
Обновлено в 11:08
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой

Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 08:20
Общество

Западной Украине и Одесской области грозит шторм

«По данным Укргидрометцентра, 18 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 03:33
Политика

Порошенко уволил главу своей администрации

Ранее сообщалось, что Порошенко лишился главы администрации. Уточняется, что Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году.
Обновлено в 13:56
Политика

Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске

Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук сообщил, что прекратил участие в Минских переговорах.
Обновлено в 15:24
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.
Обновлено вчера в 05:20
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено в 12:45
Футбол

В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича

Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.
Обновлено в 15:33
Здоровье

Ученые КФУ дали советы, как избежать укусов гадюк

Исследователи из Казанского (Приволжского) федерального университета дали жителям Татарстана ряд советов, как избежать укусов обитающих в республике гадюк.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Баскетбол

Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА

Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Обновлено в 12:04
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено вчера в 04:23
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