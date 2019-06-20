Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в МосквеИзвестия 14:11
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве. По данным журналистов, спецоперация по их задержанию прошла в одном из торговых центров столицы, куда мужчины пришли пообедать.
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с чего всё началось
"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы совершенного преступления", — говорится в сообщении на сайте СК.РИА Новости11:07
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Футбол
Норвежские футболистки разгромили Нигерию на чемпионате мира
Женская сборная Норвегии обыграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В армянском монастыре Ахпат возник пожар
Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии
Обновлено в 14:28
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Футбол
Мбаппе установил личный антирекорд в матче со сборной Турции
Сборная Турции одержала победу над командой Франции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Суд избрал меру пресечения журналисту Голунову
Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, которого задержали 6 числа по подозрению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 15:20
Здоровье
Москве не хватило лекарств для больного раком четвёртой стадии
Больной раком четвёртой стадии уже второй месяц подряд не может получить назначенное ему консилиумом врачей лекарство, так как в онкологическом диспансере его нет, а департамент здравоохранения Москвы не поясняет причину отсутствия и игнорирует просьбу о возмещении затрат на самостоятельное приобретение препарата.
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова заявила о желании сменить фамилию старшему сыну
На что Кожевникова быстро отреагировала и сообщила, что ее сыновья носят фамилию мужа – Васильевы.
Обновлено в 11:13
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Музыка
Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде»
Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".
Обновлено в 18:32
Политика
NYT: КНР предупредила об «ужасных» последствиях для отказавшихся продавать технологии компаний
Власти Китая предупредили руководителей ряда крупных технологических компаний об «ужасных» последствиях, если будут поддерживать запрет США на продажу ключевых американских технологий для китайских компаний.
Обновлено в 18:50
Общество
Безнравственная Соболь довела беременную Симоньян до больницы
По словам сотрудников "Эха Москвы", Соболь караулила Маргариту Симонян у входа около получаса, потом стала преследовать ее по коридорам.
Обновлено 06 июня в 15:40
Космос
В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
Обновлено вчера в 11:46
Космос
AP: Amazon начнет в ближайшее время доставлять товары беспилотниками
Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса в ближайшие месяцы начнет доставлять товары с помощью беспилотников.
Обновлено 06 июня в 03:13
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Дочь Синди Кроуфорд случайно показала свой дешевый шампунь
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой мамы и рано добилась успеха.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено в 15:49
Наука
75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено в 16:15
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37