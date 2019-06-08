Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбеИзвестия 07:07
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по столице Юлия Иванова.
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с чего всё началось
Источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчину избили после того, как он вступился за группу молодых людей. По данным собеседника агентства, убитый - мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.РИА Новости05:43
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Происшествия
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