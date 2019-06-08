В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбеИзвестия 07:07

Источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчину избили после того, как он вступился за группу молодых людей. По данным собеседника агентства, убитый - мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

с чего всё началось

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по столице Юлия Иванова.

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Происшествия Журналиста Голунова отправили в больницу Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Шоу-бизнес Илья Яббаров мечтает о дочери от Алены Рапунцель Давно законченные, казалось бы, отношения вспыхнули с новой силой, и теперь Яббаров мечтает о втором ребенке от Алены.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Политика Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Происшествия Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.

Общество Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.

Экономика Минкомсвязь: государственные цифровые платформы нужно развивать в партнерстве с бизнесом Директор по связям с государственными органами "Бэринг Восток Кэпитал Партнерс" Марина Амелина считает, что для развития платформ нужна здоровая конкуренция, так как в изоляции крупные сервисы без нее начинают терять в качестве предоставляемых услуг.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Музыка Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ» Скончавшийся в феврале нынешнего года рэпер Децл удостоен специальной посмертной награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки» на премии «МУЗ-ТВ».

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.

Спорт Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Шоу-бизнес Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Происшествия Венедиктов и Муратов поручились за Голунова Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.

Происшествия Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Футбол «Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.

Транспорт В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11 Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.

Политика Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.

Политика Андрея Назарова освободили от должности главного прокурора Башкирии 8 июня на официальном сайте прокуратуры Башкирии было объявлено, что Андрей Назаров покидает должность прокурора региона и переведен на работу в Курганскую область.

Авто Ravon анонсировал новую бюджетную модель Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».