В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбеИзвестия 07:07

Источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчину избили после того, как он вступился за группу молодых людей. По данным собеседника агентства, убитый - мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

с чего всё началось

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по столице Юлия Иванова.

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

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