с чего всё началось

Как сообщил РБК правозащитник Леонид Гозман, присутствовавший на собрании, сотрудники полиции задерживали участников «достаточно жестко и целенаправленно».

В Москве у здания ФСБ задержали семерых участников акции протеста

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