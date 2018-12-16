Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали семерых участников акции протеста
РБК
09:20

Как сообщил РБК правозащитник Леонид Гозман, присутствовавший на собрании, сотрудники полиции задерживали участников «достаточно жестко и целенаправленно».
РБК09:20
с чего всё началось
Один из задержанных во время акции у здания ФСБ в Москве Дмитрий Иванов рассказал, что полицейские в автозаке угрожали ему избиением с применением электрошокера, сообщает
 «ОВД-Инфо».
Новая газета08:50

Подробнее о событии

На Лубянке задержали 12 протестующих

Росбалт10:30

В Москве у здания ФСБ задержали семерых участников акции протеста

РБК09:20

Полиция задержала у здания ФСБ участников «марша за мир»

News.ru09:16

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Новая газета08:50

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РЕН ТВ07:32

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Эхо Москвы10:01

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Дождь07:05
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Четыре человека пострадали в результате перестрелки в Дагестане

Обновлено в 11:08
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В Подмосковье нашли тела пяти человек

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Происшествия

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В городе Саппоро на севере Японии произошел взрыв в кафе, в результате которого пострадали 42 человека, передает японское информационное агентство Kyodo.
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Происшествия

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Вологде

Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Вологде. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
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Происшествия

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Происшествия

В Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Сотрудники следственного управления МВД России по Санкт-Петербургу задержали генерального директора компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Газпром межрегионгаза».
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Происшествия

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Происшествия

Пять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Томской области

Вертолет совершил жесткую посадку в городе Кедровый Томской области в воскресенье, 16 декабря.
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Происшествия

Кота из Канады по ошибке отправили почтой

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Происшествия

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Гражданина Франции, студента одного из московских вузов, обнаружили в центре Москвы в беспомощном состоянии.
Обновлено в 07:59
Происшествия

При пожаре в общежитии в Подмосковье погибли два человека

Обновлено в 00:32
Происшествия

На севере Москвы в жилом доме произошел пожар

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Обновлено в 10:38
Происшествия

Пять человек погибли в результате взрыва в сирийском Африне

Обновлено в 07:59
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По предварительной информации, пожар начался около 16:00, указывает издание. Огонь то затухал, то вновь разгорался.
Обновлено в 10:40
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