Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали семерых участников акции протеста
В Москве у здания ФСБ задержали семерых участников акции протестаРБК09:20
Как сообщил РБК правозащитник Леонид Гозман, присутствовавший на собрании, сотрудники полиции задерживали участников «достаточно жестко и целенаправленно».
РБК09:20
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94 человека отреагировали
с чего всё началось
Один из задержанных во время акции у здания ФСБ в Москве Дмитрий Иванов рассказал, что полицейские в автозаке угрожали ему избиением с применением электрошокера, сообщает «ОВД-Инфо».Новая газета08:50
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