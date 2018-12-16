Политика

В Москве у здания ФСБ задержали семерых участников акции протеста
РБК
09:20

Как сообщил РБК правозащитник Леонид Гозман, присутствовавший на собрании, сотрудники полиции задерживали участников «достаточно жестко и целенаправленно».
РБК09:20
с чего всё началось
Один из задержанных во время акции у здания ФСБ в Москве Дмитрий Иванов рассказал, что полицейские в автозаке угрожали ему избиением с применением электрошокера, сообщает
 «ОВД-Инфо».
Новая газета08:50

Подробнее о событии

После протеста на Лубянке 12 человек получили протоколы. «Били телефоном, включали электрошокер»

Фонтанка.Ру14:13

Против войны на Украине высказывались сегодня участники акции правозащитников у здания ФСБ

Эхо Москвы14:03

В Москве у здания ФСБ задержали семерых участников акции протеста

РБК09:20

Полиция задержала у здания ФСБ участников «марша за мир»

News.ru09:16

Один из задержанных на акции у здания ФСБ в Москве рассказал об угрозах избиения со стороны полицейских

Новая газета08:50

На собрании гражданских активистов в Москве произошли потасовки

РЕН ТВ07:32

У здания ФСБ задержали участников акции в защиту «Нового величия», «Сети» и Льва Пономарева

Дождь07:05
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Политика

Кожемяко выигрывает выборы губернатора Приморья

Олег Кожемяко избран губернатором Приморского края в первом туре на состоявшихся в воскресенье перевыборах главы региона.
Обновлено в 13:06
Политика

В Тбилиси оппозиционеры расставили палатки перед зданием парламента

Оппозиционеры из объединения "Сила в единстве", которые не признают результаты прошедших президентских выборов, расставили в центре Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели палатки, требуя проведения досрочных парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:03
Политика

«Би-би-си» объяснила поиски влияния России на протесты во Франции

Пресс-служба «Би-би-си» прокомментировала сообщения о требовании редакции к своей журналистке найти доказательства причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено в 15:47
Политика

Порошенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не готов обсуждать свое возможное участие в выборах главы государства в марте 2019 года.
Обновлено в 15:30
Политика

Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение в ряде регионов страны не будет продлено, если не произойдёт «вторжение российских войск» на украинскую территорию.
Обновлено в 10:50
Политика

Президент Судана прилетел в Сирию

Обновлено в 15:10
Политика

Порошенко уволит госслужащих из-за родственников в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поручил проверить всех госслужащих на наличие родственников с российским гражданством.
Обновлено в 14:37
Политика

В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:23
Политика

Бывшему советнику Макрона предъявили новые обвинения

Бывшему советнику президента Франции Эммануэля Макрона Александру Беналля предъявили новые обвинения в связи с его действиями на первомайской демонстрации, пишет газета Parisien.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

При авиаударе коалиции США по сирийской деревне погибли 17 человек

Обновлено в 08:54
Политика

В Брюсселе проходят массовые протесты против миграционного пакта ООН

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране

Самолет Су-27 ВВС Украины, потерпевший крушение в Житомирской области, был одной из самых новых машин этой модели в стране.
Обновлено в 11:27
Политика

WP узнала о подготовке Белого дома к приостановке работы правительства

Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post (WP).
Обновлено в 12:59
Политика

CNN: в США возобновили консультации о встрече Трампа с Мюллером

Аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, и адвокаты президента США Дональда Трампа возобновили консультации относительно личной встречи хозяина Белого дома со следователями.
Обновлено 14 декабря в 20:58
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