Происшествия

Резиденцию патриарха Кирилла в Москве закидали дымовыми шашкамиСвободная Пресса вчера в 14:31

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря настоятеля священника Александра Волкова, неизвестные мужчины развернули плакат «Извинись за Екб» и бросили в сторону резиденции патриарха дымовые шашки.
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К московской активистке после акции «Извинись за ЕКБ» у патриархии пришла полиция

Znak.com05:10

К московской националистке пришла полиция после того, как резиденцию патриарха Кирилла закидали дымовыми шашками

Фонтанка.Ру05:06

К участнице московской акции «Извинись за Екб» у резиденции патриарха Кирилла пришли оперативники

Новая газета04:51

Полиция приехала к московской активистке, выступившей в защиту сквера в Екатеринбурге

URA.Ru05:04

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

РБКвчера в 12:41

Баннер «Извинись за Екб» вывесили у резиденции Патриарха Кирилла в Москве

ТАССвчера в 12:16

Резиденцию патриарха атаковали из-за конфликта в Екатеринбурге

News.ruвчера в 11:37
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Обновлено в 02:31
Энергетика

«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа

"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Политика

Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise

Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.
Обновлено в 09:55
Гаджеты

Русская версия Auto Chess вышла на Android

Средний онлайн модификации составляет около 200 тыс. пользователей, а общее количество загрузок достигло 8 млн. 14 марта разработчики анонсировали самостоятельную игру Auto Chess для Android и iOS.
Обновлено в 03:46
Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Обновлено в 05:09
Наука

Магнитометр размером с молекулу создали физики

Магнитометр, который смог зафиксировать их переход в иное состояние, был создан ученым-физиком Грегори Чапом.
Обновлено в 10:46
Общество

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Политика

Комитет министров Совета Европы выступил за возвращение России в ПАСЕ

Комитет министров Совета Европы на заседании в Хельсинки выступил за восстановление полноценного сотрудничества с Россией.
Обновлено в 08:34
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Глава администрации Порошенко подал в отставку

Источник в Администрации президента Украины сообщил агентству "Украинские новости", что подал в отставку глава администрации Игорь Райнин.
Обновлено в 09:16
Игры

Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности

Обновлено в 10:24
Авто

BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years

В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Пенсионерку оштрафовали за дебош на рейсе Москва — Симферополь

Сотрудники Крымского линейного управления МВД на транспорте привлекли к административной ответственности 65-летнюю уроженку Владимирской области за дебош на борту рейса Москва — Симферополь.
Обновлено в 10:33
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Происшествия

СМИ получили доклад Росавиации о действиях пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 11:40
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Обновлено в 06:15
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Авто

Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5

Обновлено в 11:42
Политика

Трамп предложил отменить лотерею грин-карт

Президент США Дональд Трамп представил план новой иммиграционной реформы, предусматривающий отмену розыгрыша лотереи грин-карт, объявление опубликовано на сайте Белого дома.
Обновлено в 06:15
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Авто

Rolls-Royce предлагает шампанское за почти 50 000 долларов

Корпус сундука выполнен из обработанного алюминия и углеродного волокна, и на нем даже нашлось место, где дизайнеры нанесли логотип Spirit of Ecstasy и вставки из дерева Tudor Oak — такие материалы можно найти и в автомобилях марки.
Обновлено в 04:00
Транспорт

Открыт участок московской Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:46
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
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