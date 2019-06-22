В Москве трое детей выпали с аттракционаРИА Новости 07:06

с чего всё началось

Трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в столичном парке культуры и отдыха "Сокольники", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Двух детей доставили в травмпункт, одного — в детскую больницу.

В Москве трое детей выпали с аттракциона

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