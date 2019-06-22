Происшествия
Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»ТАСС 05:34
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, столичные полицейские проводят проверку по факту получения детьми травм на аттракционе в парке "Сокольники".
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с чего всё началось
Трое детей выпали вниз головой из кабинки аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники». ЧП произошло утром в субботу, 22 июня. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшим от 11 до 13 лет.Пятый канал04:52
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:46, Вашингтон
Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Политика
Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплату
Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов.
Обновлено 20 июня в 08:28
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Единоборства
Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии
Главные участники шоу, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов, невзирая на обоюдную неприязнь, сумели сдержать эмоции и провели дуэль взглядов относительно спокойно.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче
Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной
PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам
Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.
Обновлено в 05:54
Авто
Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом
Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко снялась в «постельной» сцене с Топаловым
В комнате находится около десяти человек. Влада Топалова ведущая назвала актёром. Она призналась, что ей придётся сняться с мужем в постели.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Массовые протесты прошли в Тбилиси
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Роскомнадзор требует от eBay удалить объявления о продаже наград ВОВ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила интернет-компании eBay требование об удалении 32 веб-страниц с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:59
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию
Как рассказал по итогам совещания официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, гражданам России, которые находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Политика
Судить всех виновных. Путин прокомментировал дело журналиста Голунова
Владимир Путин вспомнил о ситуации с арестом журналиста Ивана Голунова во время прямой линии.
Обновлено 20 июня в 12:42
Происшествия
В Челябинской области потушили пожар в жилом доме
Пожар в трехэтажном жилом доме в городе Сатка на западе Челябинской области потушен, сообщили в субботу РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:47
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Фото: Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной избраннице
Британский аристократ Джастин Портман, у которого в предыдущем браке с русской красавицей Натальей Водяновой родились трое детей, женился на своей новой избраннице Морган Снайдер.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
На Шри-Ланке продлили режим ЧП, введенный после терактов
На Шри-Ланке еще на один месяц продлили режим чрезвычайного положения, введенный после нескольких терактов, в результате которых погибли около 250 человек, передает издание Ada Derana.
Обновлено в 01:58
Политика
США добавили в черный список пять китайских компаний
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено вчера в 19:05
Наука
Выявлены первые признаки болезни Паркинсона
Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, какие признаки можно считать первыми сигналами на пути развития болезни Паркинсона.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео
Телеканал «Звезда» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа Ми-8 или «Ночного охотника».
Обновлено в 02:36
Политика
Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду
Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.
Обновлено в 05:01
Авто
BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности
Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено 20 июня в 15:23
Происшествия
В водопроводной воде в Охе нашли инфекцию
По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05