Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»ТАСС 05:34

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, столичные полицейские проводят проверку по факту получения детьми травм на аттракционе в парке "Сокольники".
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с чего всё началось

Трое детей выпали из кабинки аттракциона в «Сокольниках»

Трое детей выпали вниз головой из кабинки аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники». ЧП произошло утром в субботу, 22 июня. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшим от 11 до 13 лет.
Пятый канал04:52

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В «Сокольниках» рассказали о состоянии детей, пострадавших при ЧП на аттракционе

Москва 2406:21

В Москве дети выпали с аттракциона в парке «Сокольники»

РИА Новости05:55

После поломки аттракциона «Колобок» пострадали дети директора Porsche

Пятый канал06:18

СК возбудил дело после падения трех детей с аттракциона в «Сокольниках»

ТАСС06:16

СК возбудил уголовное дело после падения трех детей с аттракциона в парке «Сокольники»

Агентство Москва06:16

Дети могли пострадать на аттракционе в Москве из-за действий сотрудников парка

РЕН ТВ05:01

СКР возбудил дело после падения трёх детей с аттракциона в Москве

Говорит Москва06:26
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Политика

В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России

Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Политика

Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплату

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов.
Обновлено 20 июня в 08:28
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Единоборства

Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии

Главные участники шоу, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов, невзирая на обоюдную неприязнь, сумели сдержать эмоции и провели дуэль взглядов относительно спокойно.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол

«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Политика

Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам

Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.
Обновлено в 05:54
Авто

Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом

Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко снялась в «постельной» сцене с Топаловым

В комнате находится около десяти человек. Влада Топалова ведущая назвала актёром. Она призналась, что ей придётся сняться с мужем в постели.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Массовые протесты прошли в Тбилиси

Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие

Иранские военные показали сбитый американский беспилотник

Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Общество

Роскомнадзор требует от eBay удалить объявления о продаже наград ВОВ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила интернет-компании eBay требование об удалении 32 веб-страниц с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:59
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Обновлено вчера в 15:59
Политика

Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию

Как рассказал по итогам совещания официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, гражданам России, которые находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.
Обновлено в 06:06
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Политика

Судить всех виновных. Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Владимир Путин вспомнил о ситуации с арестом журналиста Ивана Голунова во время прямой линии.
Обновлено 20 июня в 12:42
Происшествия

В Челябинской области потушили пожар в жилом доме

Пожар в трехэтажном жилом доме в городе Сатка на западе Челябинской области потушен, сообщили в субботу РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Транспорт

«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»

Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Фото: Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной избраннице

Британский аристократ Джастин Портман, у которого в предыдущем браке с русской красавицей Натальей Водяновой родились трое детей, женился на своей новой избраннице Морган Снайдер.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

На Шри-Ланке продлили режим ЧП, введенный после терактов

На Шри-Ланке еще на один месяц продлили режим чрезвычайного положения, введенный после нескольких терактов, в результате которых погибли около 250 человек, передает издание Ada Derana.
Обновлено в 01:58
Политика

США добавили в черный список пять китайских компаний

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено вчера в 19:05
Наука

Выявлены первые признаки болезни Паркинсона

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, какие признаки можно считать первыми сигналами на пути развития болезни Паркинсона.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео

Телеканал «Звезда» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа Ми-8 или «Ночного охотника».
Обновлено в 02:36
Политика

Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду

Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.
Обновлено в 05:01
Авто

BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено 20 июня в 15:23
Происшествия

В водопроводной воде в Охе нашли инфекцию

По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
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