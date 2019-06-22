Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»ТАСС 05:34

Трое детей выпали вниз головой из кабинки аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники». ЧП произошло утром в субботу, 22 июня. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшим от 11 до 13 лет.

с чего всё началось

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, столичные полицейские проводят проверку по факту получения детьми травм на аттракционе в парке "Сокольники".

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

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