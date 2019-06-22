Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракционаРоссийская газета 06:25
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва". Инцидент произошел в 11:08 на аттракционе "Колобок". Крепления кабины с детьми не выдержали, и она упала с высоты примерно 20 сантиметров.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
Главное Следственное управление СК России по Москве возбудило дело по факту травмирования детей, которое произошло после поломки аттракциона в столичном парке "Сокольники".Life.ru06:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной
Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:36
Спорт
Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске
Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
В Киеве проходят похороны Тымчука
В Киеве в центральном доме офицеров проходит церемония прощания с украинским пропагандистом Тымчуком.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн
Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника стамбульского "Галатасарая" Мартина Линнеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:44
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
Обновлено в 03:16
Политика
Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду
Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.
Обновлено в 05:01
Общество
Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ
Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Обновлено вчера в 04:54
Политика
В правительстве Украины опасаются «языкового Майдана»
В украинском правительстве боятся нового Майдана – из-за скандального закона о государственном языке, заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Игры
Создатели Pokemon GO выпустили игру по миру Гарри Поттера
Разработчики Pokemon Go выпустили игру с дополненной реальностью по вселенной Гарри Поттера. Об этом 20 июня сообщает портал TechCrunch.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих
Обновлено в 07:55
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Общество
1418 свечей зажглись у стен Музея Победы ко Дню памяти и скорби
Обновлено вчера в 18:28
Наука
Тюлени научились напевать мелодию из «Звёздных войн»
Учёные отслеживали, какие звуки тюлени могут издавать от природы, а затем учили их копировать новые звуки, сообщает СNN.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тыс
Стоимость популярной криптовалюты биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тыс.
Обновлено в 01:00
Политика
Захарова прокомментировала ситуацию в Грузии
Беспорядки в Грузии больше всего вреда нанесли самой стране, это кошмарная провокация, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 05:42
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Трамп передумал бомбить Иран из-за «эффекта Путина» – китайские СМИ
По словам китайских экспертов, президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран из-за «эффекта Путина».
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено вчера в 12:49
Здоровье
Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Обновлено в 07:24