В Москве трое детей упали с аттракционаРоссийская газета 06:25

с чего всё началось

В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва". Инцидент произошел в 11:08 на аттракционе "Колобок". Крепления кабины с детьми не выдержали, и она упала с высоты примерно 20 сантиметров.

В Москве трое детей упали с аттракциона

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