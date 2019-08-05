Политика
В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха ПлахотнюкаВедомости 07:13
Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
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Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
Кино
Американские критики назвали лучшие сериалы года
В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Экономика
Замгендиректора «Аэрофлота» Зингман покинул компанию, сообщил источник
Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Авто
Первая партия подержанных автомобилей прибыла из Китая в Россию
Обновлено в 08:18
Политика
Правительство КНР запретило компаниям закупать сельхозпродукцию из США
Власти Китая распорядились, чтобы государственные компании КНР прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне обострения торговых войн с США.
Обновлено в 09:18
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Подросток сбросил 6-летнего ребёнка с 10-го этажа
Как сообщает The Guardian со ссылкой на очевидцев, подросток перебросил ребёнка через полутораметровое ограждение смотровой площадки на 10-м этаже галереи.
Обновлено в 05:34
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:11
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года.
Обновлено в 06:22
Наука
Физики превратили бозе-конденсат в сверхтекучее твердое тело
Австрийские физики изготовили трехмерное сверхтекучее твердое тело из бозе-конденсата атомов эрбия, пойманных в оптическую ловушку.
Обновлено в 07:25
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Происшествия
Девочка погибла после нападения волка в Коми
Обновлено в 06:44
Транспорт
Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м
В ближайшие два года строительство Южного дублера Кутузовского проспекта должно быть полностью завершено.
Обновлено в 09:09
Экономика
Fiat Chrysler готов к слиянию с Renault
В попытке спасти альянс руководители Renault и Nissan начали переговоры о возможном сокращении доли французской компании в японском автопроизводителе.
Обновлено в 04:22
Космос
Первый космонавт из ОАЭ угостит экипаж МКС национальными блюдами
В гостевой набор космического питания для первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов войдут три традиционных блюда - мадруба с курицей, салуна с жарким из ягнятины с овощами и вермишель с омлетом балалит.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Политика
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Якобы погибший в драке с десантником школьник умер от отравления
В главке СКР по Московской области назвали недостоверным сообщение СМИ о том, что 16-летний житель Наро-Фоминска скончался после драки с десантником в одном из кафе города.
Обновлено в 09:52
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22