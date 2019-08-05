Политика
В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха ПлахотнюкаВедомости 07:13
Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
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Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.РИА Новости06:35
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