Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.

Футбол «Муром» провёл матч с «Араратом» Напомним, что ранее в гостевом матче ФК «Муром» победил владимирское «Торпедо» в 1/128 Кубка России, однако сегодня удачи оказалась не на стороне команды.

Кино Названы лучшие сериалы 2019 года Как сообщает издание Collider, шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».

Футбол ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.

Происшествия Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше Около 20 россиян задержали после драки в понедельник, 5 августа, с фанатами футбольного клуба «Краковия» в польском Кракове.

Политика Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.

Происшествия Появилось видео взрывов боеприпасов под Ачинском Пользователи публикуют в соцсетях кадры взрывов боеприпасов на военном складе близ города Ачинска в Красноярском крае.

Политика Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США Дональд Трамп, высказываясь о вооруженных нападениях на людей в Эль-Пасо и Дейтоне в минувшие выходные, заявил о необходимости высшей меры наказания для людей, причастных к массовым убийствам и к преступлениям на почве нетерпимости, передает «Интерфакс».

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.

Транспорт Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.

Авто Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ Российские дилеры DFM объявили о старте продаж нового семиместного кроссовера DFM 580, доступного в вариации Comfort MT по цене от 1,19 млн рублей.

Футбол «Спартак» объявил о переходе Тиля Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС.

Футбол «Ливерпуль» объявил о переходе экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана Ранее сообщалось, что в услугах Адриана был также заинтересован «Реал Вальядолид», однако, узнав об интересе «Ливерпуля», вратарь отказался от перехода в испанскую команду.

Политика Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.

Экономика Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Экономика Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением».

Политика Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира Правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 конституции республики.

Экономика Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.

Политика Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее.

Футбол «Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.

Экономика На Украине подсчитали сумму государственного долга Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.