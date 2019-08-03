Происшествия
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозицииЭхо Москвы 00:00
Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы. Митинг завершился на Трубной площади, где незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которых к тому моменту уже отпустили из судов, задержали снова, а позже арестовали.
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