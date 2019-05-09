Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей ДоренкоРосбалт 13:48

Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко. По предварительной информации, журналист ехал на мотоцикле и неожиданно упал из-за плохого самочувствия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На крутом вираже: жизнь и смерть Сергея Доренко

РИАМО15:49

«Погиб как жил»: Собянин о смерти Доренко

Газета.Ru14:05

Сергей Доренко погиб после ДТП

РИА Новости13:27

С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко

Агентство Москва13:42

В Москве погиб журналист Сергей Доренко

Rambler News Service13:41

Погиб журналист Сергей Доренко

Ведомости13:48

Собянин сообщил о чувстве «безвозвратной потери» после смерти Доренко

РБК14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено в 17:18
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Sky: суд на полгода лишил Дэвида Бекхэма водительских прав

Обновлено в 10:57
Происшествия

Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети

Полицейские прибыли мечеть Семи Королей в Лондоне, где был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 20:01
Экономика

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика

США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций

Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено вчера в 17:21
Культура

Сергея Лазарева в Израиле заставили стоять в очереди час

Певец Сергей Лазарев посетил святые места в Иерусалиме и помолился перед началом "Евровидения", сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 19:11
Происшествия

Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге

Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Происшествия

В Петербурге разыскивают сбежавшего павлина Пашу

Обновлено в 19:05
Происшествия

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено 07 мая в 03:27
Политика

Путин, Медведев и Назарбаев посетили парад Победы

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыли на парад в честь Дня Победы на Красной Площади.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Попытки врачей спасти Сергея Доренко попали на видео

В Сети появилось видео, на которое попали попытки медиков реанимировать известного журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, предположительно - от проблем с сердцем.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Обновлено в 13:43
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Футбол

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Серфер скончался после нападения на него акулы в Индийском океане

Обновлено в 10:45
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Здоровье

Стало известно число россиян, не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что примерно 25% россиян, имеющих ВИЧ-положительный статус, не знают о своем недуге.
Обновлено вчера в 13:29
Теннис

Надаль обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Добавим, что в четвертьфинале испанец сразится с представителем Швейцарии Станисласом Вавринкой.
Обновлено в 15:56
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Политика

Вице-премьер КНР: пошлины США не являются решением проблемы

Пекин исходит из того, что пошлины не являются способом решения проблемы, заявил высокопоставленный китайский чиновник, возглавляющий делегацию на переговорах.
Обновлено в 19:30
Футбол

6 игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:44
Политика

Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола

Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
Обновлено в 09:21
ещё по теме
Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное