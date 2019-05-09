Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей ДоренкоРосбалт 13:48
Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко. По предварительной информации, журналист ехал на мотоцикле и неожиданно упал из-за плохого самочувствия.
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Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети
Полицейские прибыли мечеть Семи Королей в Лондоне, где был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 20:01
Экономика
ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика
США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций
Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
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Происшествия
Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге
Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
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Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
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В Петербурге разыскивают сбежавшего павлина Пашу
Обновлено в 19:05
Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено 07 мая в 03:27
Политика
Путин, Медведев и Назарбаев посетили парад Победы
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыли на парад в честь Дня Победы на Красной Площади.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Попытки врачей спасти Сергея Доренко попали на видео
В Сети появилось видео, на которое попали попытки медиков реанимировать известного журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, предположительно - от проблем с сердцем.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Обновлено в 13:43
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Футбол
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:00
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Здоровье
Стало известно число россиян, не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что примерно 25% россиян, имеющих ВИЧ-положительный статус, не знают о своем недуге.
Обновлено вчера в 13:29
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Надаль обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде
Добавим, что в четвертьфинале испанец сразится с представителем Швейцарии Станисласом Вавринкой.
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Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
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Политика
Вице-премьер КНР: пошлины США не являются решением проблемы
Пекин исходит из того, что пошлины не являются способом решения проблемы, заявил высокопоставленный китайский чиновник, возглавляющий делегацию на переговорах.
Обновлено в 19:30
Футбол
6 игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:44
Политика
Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола
Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
Обновлено в 09:21