В Москве скончался журналист Сергей ДоренкоРосбалт 13:48

Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко. По предварительной информации, журналист ехал на мотоцикле и неожиданно упал из-за плохого самочувствия.

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