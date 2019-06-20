В Москве скончался владелец «Уралсиба» Владимир КоганУралинформбюро вчера в 10:15

Владельцу "Уралсиба" было 56 лет. В этом году Коган занял 140 место в списке самых богатых бизнесменов России журнала Forbes с состоянием в $750 млн. Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года.

с чего всё началось

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