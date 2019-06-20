Экономика
В Москве скончался владелец «Уралсиба» Владимир КоганУралинформбюро вчера в 10:15
20 июня в одной из клиник Москвы скончался владелец банка "Уралсиб", бизнесмен из российского списка Forbes Владимир Коган.
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с чего всё началось
Владельцу "Уралсиба" было 56 лет. В этом году Коган занял 140 место в списке самых богатых бизнесменов России журнала Forbes с состоянием в $750 млн. Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года.ТАССвчера в 09:14
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«Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана
RT на русскомвчера в 11:46
Умер глава «Уралсиба». Он поднялся от продавца до списка Forbes - Скончался Владимир Коган
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