Экономика

В Москве скончался владелец «Уралсиба» Владимир КоганУралинформбюро вчера в 10:15

20 июня в одной из клиник Москвы скончался владелец банка "Уралсиб", бизнесмен из российского списка Forbes Владимир Коган.
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Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Владельцу "Уралсиба" было 56 лет. В этом году Коган занял 140 место в списке самых богатых бизнесменов России журнала Forbes с состоянием в $750 млн. Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года.
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский банкир, еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находится на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
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