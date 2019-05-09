В Москве скончался Сергей ДоренкоИзвестия вчера в 13:21

Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.

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