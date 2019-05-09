В Москве скончался Сергей ДоренкоРИА Новости 17:56

Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.

В Москве 9 мая на 60-м году жизни умер известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко. Ему стало плохо во время езды на мотоцикле, в результате чего он попал в аварию на Земляном валу в центре Москвы.

Происшествия Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.

Происшествия У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 в течение часа произошло у берегов японского острова Кюсю, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Футбол Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Футбол Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".

Космос Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".

Авто Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.

Шоу-бизнес Хилари Дафф объявила о помолвке Дафф и Кома, 31-летний музыкант, встречались несколько месяцев, расстались в марте 2017, однако затем снова воссоединились – и с тех пор уже неразлучны.

Авто Короткий тест на возраст: что делал гаишник в стакане? Во время очередных реформ в первом десятилетии нового века все московские «стаканы» исчезли.

Происшествия В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.

Происшествия Журналистку «вырубили» мячом в прямом эфире перед полуфиналом Лиги Европы Перед полуфинальной игрой Лиги Европы на стадионе "Месталья" один из игроков "Арсенала" попал мячом в голову журналистке Монике Бенавент, видео происшествия опубликовал ведущий BT Sport Джейк Хамфри.

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

Политика Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.

Общество На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.

Происшествия В Киеве задержали организатора аналога «Бессмертного полка» В Киеве полиция задержала правозащитницу Елену Бережную – организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», аналога «Бессмертного полка»; задержание объяснили нарушением общественного порядка.

Политика Россия ответила на территориальные претензии Эстонии В российском представительстве отметили, что вопрос о территориальных претензиях «некоторые эстонские политики затрагивают регулярно».

Политика Трамп отказался называть Россию врагом Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.

Шоу-бизнес Отношения Ольги Бузовой и ее сестры Анны могут измениться Слухи о причинах разрыва отношений хотят самые разные: от зависти, которую начала испытывать Анна к успехам Ольги, до конфликта из-за того, что сестры не поделили родителей.

Общество Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.

Общество В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.

Культура Мединский не следит за ситуацией вокруг шоу «Голос. Дети» Более половины зрителей оказали свою поддержку дочери российской певицы Алсу. Второе место на шоу занял Ержан Максим.

Культура Скончался народный артист СССР Ариф Меликов ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.

Политика Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на свою и чужую Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ценит дух союзничества, прошедший закалку в годы войны и не собирается делить победу над нацизмом на "свою и чужую".