Происшествия
В Москве скончался Сергей ДоренкоРИА Новости 17:56
В Москве 9 мая на 60-м году жизни умер известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко. Ему стало плохо во время езды на мотоцикле, в результате чего он попал в аварию на Земляном валу в центре Москвы.
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Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыForbes 13:41
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Происшествия
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