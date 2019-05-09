Происшествия

В Москве скончался Сергей ДоренкоРИА Новости 17:56

В Москве 9 мая на 60-м году жизни умер известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко. Ему стало плохо во время езды на мотоцикле, в результате чего он попал в аварию на Земляном валу в центре Москвы.
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Сергей Собянин
Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыForbes 13:41

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В Москве скончался Сергей Доренко

РИА Новости17:56

Источник сообщил, что смерть Доренко не связана с падением с мотоцикла

Интерфакс14:15

Журналист С.Доренко погиб в центре Москвы в результате ДТП, потеряв управление мотоциклом

Агентство Москва14:02

Источник: Доренко умер за рулем мотоцикла от остановки сердца

ТАСС14:12

Сергей Доренко скончался после ДТП в Москве

РЕН ТВ13:21

Трагически умер известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко

Эхо Москвы20:04

Очевидец гибели Доренко: «Без сознания, глаза открыты»

Московский Комсомолец14:12
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Происшествия

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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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