Происшествия
В Москве скончался Сергей ДоренкоРИА Новости 16:34
Биография Сергея Доренко Журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в четверг в столице в возрасте 59 лет. Он родился в Керчи в семье военного летчика.
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Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыForbes 13:41
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Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Политика
США арестовали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций
США арестовали северокорейское судно Wise Honest, экипаж которого подозревают в нарушении санкций против Пхеньяна.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Наталия Бочкарева открыла актерскую школу для детей
Всех желающих приглашаю на День открытых дверей "Школы-студии Наталии Бочкаревой". Наталия Бочкарева имеет два профильных образования.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Футбол
Эмери четвертый раз вышел в финал Лиги Европы
Унай Эмери в Лиге Европы: 2014 - финал и 2015 - финал и 2016 - финал и 2019 - финал и ❓# ЛигаЭмери pic.twitter.com / h0YUrkJMC6 UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 9 мая 2019 г.
Обновлено в 16:58
Гаджеты
Samsung представила 64-мегапиксельный датчик для мобильных камер
Samsung Electronics представила два новых 0,8-микронных (пиксельных) датчика изображения - 64-мегапиксельную (Mp) Samsung ISOCELL Bright GW1 и 48-мегапиксельную ISOCELL Bright GM2.
Обновлено в 15:34
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено в 14:53
Происшествия
Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника
Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Наука
В Германии открыли автобан для электрогрузовиков
Обновлено в 18:49
Футбол
Зидан заверил Модрича, что рассчитывает на него в следующем сезоне
На встрече Зидан стал расспрашивать 33-летнего игрока сборной Хорватии о его планах на будущее, а также заверил Модрича, что рассчитывает на него в следующем сезоне.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США
«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено в 18:25
Наука
Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено в 03:32
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой поучаствовали в мероприятиях ко Дню Победы
Актер Игорь Петренко принял участие в шествии «Бессмертный полк», которое ежегодно организовывается в День Победы в память о воевавших родственниках современных жителей России и других стран постсоветского пространства.
Обновлено в 10:28
Авто
«Элита» советского автопрома: модели с двигателем V8
Характерной «фишкой» автомобилей являлся черный цвет.ЗИЛ-111Первый лимузин с двигателем V8 вышел в 1959 году.
Обновлено в 09:10
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21