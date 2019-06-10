В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправностиРоссийская газета 15:27

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании S7 Airlines рейса Москва-Казань прервал взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

с чего всё началось

В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителей перевозчика, инцидент произошел с лайнером, вылетавшим в Казань.

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