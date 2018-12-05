В Москве с 1 января следующего года услуги ЖКХ подорожают на 1,7%. Новые тарифы утверждены. Сведения со ссылкой на Министерство экономики предоставил новостной портал «Актуальные новости». В 2019 году предусмотрено две индексации тарифов.

В Москве с 1 января услуги ЖКХ подорожают на 1,7%

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