Недвижимость
В Москве резко вырос спрос на жильё на ранних стадиях строительстваREGNUM 02:30
Что касается Московской области, что здесь на нулевую стадию строительства в первом квартале пришлось 34% ДДУ против 30% в 2018 году. По мнению специалистов, это связано с обязательным для застройщиков переходом на эскроу-счета, а также с ростом цен на жильё.
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Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
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Культура
Любовь Успенскую госпитализировали
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Общество
Названы самые лучшие яйца и творог
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.
Обновлено в 01:36
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Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков
Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».
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Общество
Критикуйте: мэрия вынесла на суд екатеринбуржцев проект нового квартала на ВИЗе с метро и набережной
В Екатеринбурге назначили даты общественных обсуждений нового квартала ВИЗ-Правобережный.
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Политика
Порошенко победил лишь в одной области Украины
Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
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Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
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Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
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Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Обновлено вчера в 19:13
Космос
Илон Маск оставил комментарии в Twitter на русском языке
Глава компании SpaceX Илон Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.
Обновлено вчера в 00:19
Политика
Зеленский принял поздравления от Дуды, Туска и Столтенберга
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, который по первым результатам обработки бюллетеней является безоговорочным победителем на выборах, принял поздравления не только от своего оппонента Петра Порошенко, но и от своих новых коллег из Европы.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
«ПСЖ» нацелился на полузащитника «Манчестер Сити»
Полузащитник Бернарду Силва, правами на которого владеет "Манчестер Сити", может продолжить карьеру во французской Лиге 1.
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В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:06
Хоккей
Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Форвард "Сан-Хосе Шаркс" Томаш Гертл признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Политика
Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
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Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов
Обновлено вчера в 13:05
Космос
Около 250 космических объектов на орбите разрушились с 1961 года
Юрий Колюка, представитель ЦНИИмаш, заявил, что с 1961 года на орбите зафиксировано порядка 250 разрушений космических объектов.
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Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Управление Генеральной прокуратуры покупает четырехкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга у дочерней компании УГМК
Жилье площадью 129 квадратных метров находится на берегу городского пруда, речь идет о ЖК «Макаровский квартал», который возводит АО «Екатеринбургский мукомольный завод», подконтрольное металлургической компании.
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Политика
Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией
Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший на выборах президента Украины, во время пресс-конференции назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией: перезагрузка минского процесса и возвращение украинских моряков домой.
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Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53