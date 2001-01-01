В Москве резко вырос спрос на жильё на ранних стадиях строительстваREGNUM 02:30

Что касается Московской области, что здесь на нулевую стадию строительства в первом квартале пришлось 34% ДДУ против 30% в 2018 году. По мнению специалистов, это связано с обязательным для застройщиков переходом на эскроу-счета, а также с ростом цен на жильё.

В Москве резко вырос спрос на жильё на ранних стадиях строительства

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Космос Илон Маск оставил комментарии в Twitter на русском языке Глава компании SpaceX Илон Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.

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