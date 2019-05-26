Экономика
В Москве резко подорожали полисы ОСАГОВедомости вчера в 17:00
«Альфастрахование» и «Ингосстрах» на прошлой неделе повысили ставки тарифов ОСАГО для населения, следует из опубликованных на сайтах обеих компаний приказов. «Альфастрахование» подняло тарифы 21 мая, «Ингосстрах» – 23 мая.
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с чего всё началось
После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.Ведомостивчера в 17:00
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Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Вилки и ложки принесли России миллиарды
Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 01:08
Политика
В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов
Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Обновлено вчера в 18:08
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Петербургский парусник «Мир» снес микроавтобус в порту Германии
Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус марки Mercedes так, что у него остались глубокие вмятины.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Уволенный мэр может возглавить блок ЖКХ в правительстве Башкирии
Бывший градоначальник Кумертау Борис Беляев, досрочно покинувший свой пост, может стать вице-премьером правительства.
Обновлено вчера в 02:13
Политика
Захарова ответила на новую угрозу Киева из-за украинских моряков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах Киева потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, передает "Российский Диалог" со ссылкой "РБК".
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Культура
Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено 25 мая в 19:29
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Здоровье
Московские врачи нашли опухоли у трети сахалинских пациентов
У трети пациентов, которые пришли на прием, специалисты обнаружили новообразования, правда, определить, онкология это или нет, смогут только дополнительные исследования.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Общество
В Минпросвещения связали травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах
Травля учителей в социальных сетях и буллинг в школах могут быть "звеньями одной цепи".
Обновлено в 01:44
Футбол
«Ньюкасл» будет продан шейху из Арабских Эмиратов
Новым хозяином "Ньюкасла" станет шейх из Объединенных Арабских Эмиратов, двоюродный брат владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура ибн Зайда аль Нехайяна.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы
Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено вчера в 01:37
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей
Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России
Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика
Владельцы электрогенераторов в РФ не будут платить налог с продажи электричества
"Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи электрической энергии, произведенной на принадлежащих потребителю электрической энергии объектах микрогенерации", — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено вчера в 01:29
Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области
Обновлено вчера в 14:21
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33