Экономика

В Москве резко подорожали полисы ОСАГОВедомости вчера в 17:00

«Альфастрахование» и «Ингосстрах» на прошлой неделе повысили ставки тарифов ОСАГО для населения, следует из опубликованных на сайтах обеих компаний приказов. «Альфастрахование» подняло тарифы 21 мая, «Ингосстрах» – 23 мая.
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В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Ведомостивчера в 17:00

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В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

Коммерсантъ01:47

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

Эхо Москвы01:45

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

Ведомостивчера в 17:00

В Москве резко поднялись цены на полисы ОСАГО

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В Москве резко выросла стоимость ОСАГО

Право.ру01:48

Московские автостраховщики резко подняли ставки по ОСАГО

Царьградвчера в 19:18

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

РБК01:41
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Политика

В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине

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Политика

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Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro

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Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

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Происшествия

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Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус марки Mercedes так, что у него остались глубокие вмятины.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол

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Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Уволенный мэр может возглавить блок ЖКХ в правительстве Башкирии

Бывший градоначальник Кумертау Борис Беляев, досрочно покинувший свой пост, может стать вице-премьером правительства.
Обновлено вчера в 02:13
Политика

Захарова ответила на новую угрозу Киева из-за украинских моряков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах Киева потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, передает "Российский Диалог" со ссылкой "РБК".
Обновлено вчера в 08:22
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Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Культура

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Обновлено 25 мая в 19:29
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Здоровье

Московские врачи нашли опухоли у трети сахалинских пациентов

У трети пациентов, которые пришли на прием, специалисты обнаружили новообразования, правда, определить, онкология это или нет, смогут только дополнительные исследования.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Шоу-бизнес

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Обновлено вчера в 19:06
Общество

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Футбол

«Ньюкасл» будет продан шейху из Арабских Эмиратов

Новым хозяином "Ньюкасла" станет шейх из Объединенных Арабских Эмиратов, двоюродный брат владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура ибн Зайда аль Нехайяна.
Обновлено вчера в 22:02
Религия

УГМК и РМК отстранились от дискуссии по поводу храма святой Екатерины

Обновлено в 01:54
Политика

В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено вчера в 01:37
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России

Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика

Владельцы электрогенераторов в РФ не будут платить налог с продажи электричества

"Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи электрической энергии, произведенной на принадлежащих потребителю электрической энергии объектах микрогенерации", — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
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Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области

Обновлено вчера в 14:21
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Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
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