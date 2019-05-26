Экономика

В Москве резко подорожали полисы ОСАГОВедомости 17:00

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После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
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Московские автостраховщики резко подняли ставки по ОСАГО

Царьград19:18

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

Ведомости17:00
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