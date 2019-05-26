Экономика
В Москве резко подорожали полисы ОСАГОВедомости 17:00
После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
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Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:22
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Брюсселе задержали 20 «желтых жилетов»
Обновлено в 12:15
Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Музыка
Группа «Машина времени» отмечает 50-летие
Российская рок-группа "Машина времени" в понедельник отмечает 50-летие.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Над территорией ЛНР ополченцы сбили беспилотник ВСУ
По словам Филипоненко, 23 мая имел место полет беспилотника 25-й воздушно десантной бригады ВСУ, который осуществлял воздушную разведку расположения позиций народной милиции в районе населенного пункта Счастье.
Обновлено в 15:56
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Минобороны может ужесточить процедуру прохождения медкомиссии
Министерство обороны предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах.
Обновлено в 18:55
Хоккей
Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»
Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Игры
В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V
Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Чистый обман. Продажа воды в бутылках – крупнейшая афера XXI века
По подсчётам Beverage Marketing Corporation, в мире в год продаётся 460 млрд л питьевой воды в бутылках (для сравнения: молока продают вдвое меньше – 242,2 млрд л).
Обновлено в 17:07
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Наука
Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память
Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
Обновлено 24 мая в 05:27
Здоровье
Дома ограниченных возможностей: как калечат детей в интернатах
В Москву за помощью Сегодня в России действуют 109 детских домов-интернатов.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Lenovo выпустит ноутбук с Snapdragon и 5G модемом
Компания Lenovo презентует ноутбук с 5G модемом. Он работает на чипе Snapdragon 8cx, анонсированном в конце 2018 года.
Обновлено в 13:41
Политика
В Украине неизвестные захватили храм УПЦ
Сообщается, что в селе Васлововцы неизвестные сорвали ворота на территории одного из храмов и ворвались в здание церкви.
Обновлено в 11:35
Общество
Школы Читы переполнены почти на 10 тысяч учеников
В три смены ни одна школа не работает.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана
Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено в 17:25
Общество
МЧС предупредило приморцев о надвигающемся циклоне
Спасатели рекомендуют приморцам отложить поездки на автотранспорте, а владельцам катеров – не выходить в море, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 02:36