Экономика
В Москве резко подорожали полисы ОСАГОВедомости вчера в 17:00
После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:31
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес
В Москве откроется первая выставка памяти Николая Караченцова
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер
В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Иран заподозрили в нападении на российскую авиабазу «Хмеймим»
Сегодня днём стало известно о том, что иранские сунниты, воющие против правительственных сил Сирии, вполне могли принимать участие в нападении на российскую военную авиабазу «Хмеймим».
Обновлено 24 мая в 18:46
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области
При пожаре в Венгеровском районе Новосибирской области погибли трое малолетних детей.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Китай сделал ход в торговой войне с США
Ранее сообщалось, что эксперты предрекли затяжную торговую войну США и КНР.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Наука
Ученые изучили улиток на предмет метеоризма
Чтобы проверить, касается ли это улиток, ученые держали несколько особей в стеклянной посуде в течение суток и проверяли содержимое емкости на наличие метана.
Обновлено 24 мая в 13:49
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено вчера в 14:48
Гаджеты
Huawei может потерять лидерство на российском рынке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи - компании Samsung, передают "Известия".
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Автосалон горит на северо-востоке Москвы
Автосалон загорелся на Псковской улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к России
Оба кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, заявили о нецелесообразности менять курс в отношении России, и в то же время выступили против полемики в двусторонних отношениях.
Обновлено вчера в 04:05
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено вчера в 06:12
Космос
На Луне найдена древняя пирамида и другие рукотворные структуры, свидетельствующие об общем прошлом Земли и ее спутника
Автор находки выдвинул теорию, согласно которой в прошлом представители неизвестной внеземной цивилизации возводили пирамиды на Луне, а затем отправились на Землю и построили аналогичные сооружения в Древнем Египте.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие
Начальник военного технополиса «Эра» перешел в администрацию президента
Полковник Федор Дедус, бывший начальником военного технополиса «Эра», уволился из Вооруженных сил и перешел на работу в администрацию президента, рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено вчера в 23:03
Теннис
Потапова обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 06:50
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы
Назван основной риск для курса рубля
В конце прошлой недели курс рубля прошел испытание на прочность и подешевел к доллару, но в пятницу сумел отыграть основные потери.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
Замаскированный под Су-57 американский истребитель попал на видео
Пресс-служба авиабазы Неллис Военно-воздушных сил США опубликовала видеоролик, на котором запечатлен американский истребитель F-16, замаскированный под российскую авиацию.
Обновлено вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Бросивший Шейк Купер сделал заявление о воссоединении с Гагой
Обновлено 25 мая в 07:04
Армия и оружие
Иран может потеснить базы РФ в Сирии
Иран может оборудовать военный порт вблизи российских баз в Сирии.
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
«Он не может ходить»: обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву
Светлана Немоляева стала гостьей первого Международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено 25 мая в 23:12
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено вчера в 07:12