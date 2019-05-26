Экономика

В Москве резко подорожали полисы ОСАГОВедомости вчера в 17:00

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
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В Москве страховщики резко подняли ставки по ОСАГО

Аргументы недели00:49

В Москве резко поднялись цены на полисы ОСАГО

Полит.ру00:28

В Москве резко подняли ставки по ОСАГО

Свободная Прессавчера в 22:58

Московские автостраховщики резко подняли ставки по ОСАГО

Царьградвчера в 19:18

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

Ведомостивчера в 17:00
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Экономика

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

На Филиппинах в результате ДТП пострадали около 60 человек

В филиппинской провинции Кесон в результате столкновения автобуса с грузовиком были ранены 57 человек, передает «Синьхуа».
Обновлено в 01:14
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Обновлено вчера в 17:54
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие

Бывший командующий армией ДНР объяснил отступление из Славянска

Ополчению самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) весной и в начале лета 2014 года остро не хватало боеприпасов.
Обновлено вчера в 14:02
Музыка

Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты

Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Авто

На видео показали, как собирают двигатели V8 AMG

Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек

По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.
Обновлено в 00:29
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие

Сирийская армия смогла отбить у джихадистов город Кафр-Набудех

Сирийская арабская армия сумела 26 мая днем отбить стратегический город Кафр-Набудех в провинции Хама.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

На ЕКАДе в лобовом столкновении Toyota и Skoda пострадали три человека

Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ

По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ.
Обновлено в 00:32
Политика

Китай ограничит импорт фенола из-за демпинга

Власти КНР объявили о принятии временного антидемпингового решения в отношении импортируемого из Республики Корея, США, Таиланда, Японии и стран ЕС фенола.
Обновлено в 00:40
Здоровье

Медики рассказали о ранних признаках деменции

Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.
Обновлено вчера в 22:06
Общество

Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах

Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro

Обновлено вчера в 14:02
Футбол

Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»

Футболист «Монако» Александр Головин по окончании сезона во французской Лиге 1 посетил матч чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Крыльями Советов».
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол

Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ

"Торпедо" под руководством тренера Игоря Колыванова заняло первое место в зоне "Центр" Профессиональной второй лиги (второй дивизион) и завоевало путевку в ФНЛ.
Обновлено вчера в 13:53
Культура

Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено 25 мая в 19:29
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